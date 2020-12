Trente perquisitions pour fraudes aux aides “Covid” : 25 personnes interpellées

Trente perquisitions ont été menées ce matin, principalement en région bruxelloise et dans le Hainaut, “dans le cadre d’un dossier de fraude sociale grave et organisée initié par le parquet fédéral“, indique le parquet fédéral dans un communiqué, confirmant une information de la RTBF.

Les perquisitions ont été ordonnées par un juge d’instruction bruxellois ce mardi matin. Il s’agit d’une vaste fraude aux aides octroyées dans le cadre de la crise de la Covid-19. “Lors de ces opérations, 25 personnes ont été privées de liberté et sont pour l’instant entendues par les enquêteurs“, précise le communiqué le parquet fédéral.

Deux millions d’euros

Les opérations de ce mardi matin ont été menées par la police judiciaire fédérale de Bruxelles, assistée de la police judiciaire fédérale de Charleroi, et en collaboration étroite avec les services de l’ONSS et de l’Onem. En cause ? Plusieurs sociétés auraient produit des DIMONA (message d’un employeur à l’ONSS pour déclarer toute entrée ou sortie de service d’un travailleur) rétroactives et usurpé l’identité de personnes dans le but de percevoir en leur nom des allocations “corona”.

A la suite de l’octroi d’allocations de chômage aux employés empêchés de travailler en raison de la crise sanitaire, des centaines de milliers de travailleurs en ont bénéficié rapidement grâce à une procédure d’accès facilitée. Or, selon le parquet fédéral, les services de l’ONSS et de l’Onem ont constaté que, pour certaines sociétés, des DIMONA avaient été encodées pour plusieurs personnes dont l’identité paraissait avoir été usurpée. “Une fois ces déclarations DIMONA effectuées, une demande était introduite auprès de la Caisse auxiliaire de paiement des allocations de chômage (C.A.P.A.C.) ou d’un autre organisme de paiement afin d’obtenir le versement des allocations corona“, explique le parquet fédéral.

“Ce sont ainsi plusieurs centaines de personnes dont l’identité a été usurpée. D’autres personnes ont cependant perçu des allocations en leur nom alors qu’elles ne paraissaient pas pouvoir y prétendre.“, poursuit le parquet. Le préjudice pour la sécurité sociale est évalué à deux millions d’euros.

L’un des suspects a été blessé par une balle policière lors des perquisitions. Trois armes à feu ont été saisies ainsi que des véhicules de luxe.

Rédaction (Photo : Belga/Jasper Jacobs)