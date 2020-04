Sophie Wilmès : “Le Risk Management Group n’a ni interdit ni refusé le port du masque”

Interrogée en séance plénière de la Chambre sur l’utilisation des masques de protection pour la population belge, la Première ministre Sophie Wilmès (MR) a rappelé que le gouvernement fédéral ne souhaite pas, pour l’instant, recommander le port généralisé du masque, comme certaines communes le font actuellement.

Le Risk Management Group (RMG) qui conseille l’exécutif ne formule pas une telle recommandation, a expliqué Sophie Wilmès. “Il n’avait pas non plus interdit, ni refusé le port du masque, comme je l’ai entendu”, a ajouté la Première ministre. Le RMG met toutefois en garde contre le faux sentiment de sécurité totale que le masque pourrait procurer. À ce jour, les mesures de distanciation et d’hygiène sont les plus efficaces pour ne pas propager le virus, selon lui.

La Première ministre a toutefois demandé à un groupe de travail de se pencher sur le problème dans le cadre de la stratégie de déconfinement.

■ Images de Belga/Jérôme Fetu.