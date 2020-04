Les magasins de bricolage peuvent rouvrir : “Il faut voir quels employés pourront venir travailler”

Le Conseil national de sécurité (CNS) a décidé que les jardineries et les magasins de bricolage peuvent désormais ouvrir leurs portes dans les mêmes conditions que les magasins d’alimentation afin de rendre ce prolongement soutenable.

Concernée par la nouvelle mesure du CNS, la chaîne de magasins de bricolage Brico a confirmé que ses quelque 150 magasins seront prêts à rouvrir dès le lundi 20 avril prochain. Du côté des travailleurs, on s’interroge toutefois sur les conditions de travail et la sécurité sanitaire nécessaire pour assurer l’ouverture de ces magasins. “On attend une réponse de l’employeur pour savoir comment vont être respectées les mesures de sécurité. Comment vont-ils mettre en place les plexiglas, les bandes au sol, la distribution de gels hydroalcooliques, de masques ou de gants…”, s’interroge Jalil Bourhidane, secrétaire permanent à la CNE. “Il faudra aussi voir le nombre de travailleurs qui pourront venir travailler. Beaucoup ont des enfants, alors que les crèches et les écoles sont fermées.”

De son côté, la chaîne Gamma – qui possède 86 magasins de bricolage dans notre pays – s’est dite surprise par la décision du Conseil national de sécurité. Le directeur commercial Werner Van Gansbeke ne peut pas encore confirmer quand les magasins rouvriront exactement. “Nous ne nous attendions pas à cela. Nous avions pensé que nous ne pourrions rouvrir qu’au début du mois de mai. Nous allons voir comment nous allons le faire”, a-t-il indiqué.

