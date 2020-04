Le port généralisé du masque divise en Région bruxelloise : “Il vaut mieux des décisions uniformes et cohérentes”

Le port généralisé du masque doit-il être recommandé à l’ensemble de la population ? Certaines communes bruxelloises ont décidé de prendre les devants comme Auderghem et Woluwe-Saint-Lambert, qui recommandent à leurs habitants de porter un masque en rue. Une décision qui ne fait pas l’unanimité par les autres bourgmestres de la capitale.

Jusqu’à présent, seules les communes de Woluwe-Saint-Lambert et d’Auderghem ont clairement fait savoir qu’elles recommandaient à leurs citoyens de porter un masque à chaque sortie à l’extérieur. Alors que la commune de Saint-Josse-ten-Noode a proposé pour sa part une prochaine distribution de masques en tissu réutilisables. Face à ces annonces, le ministre bruxellois de la Santé Alain Maron (Ecolo) s’est montré prudent et demande plutôt que ces masques soient laissés au personnel en première ligne face à la crise : “J’entends bien les bourgmestres dire à la population qu’il faut porter des masques mais ils ne savent pas s’ils auront la capacité de fournir ces masques à la population. Pour le moment, nous sommes confrontés à une pénurie de masques. Nous avons tout juste assez de masques pour le personnel médical, le personnel soignant… Ces personnes directement en contact avec le virus doivent être protégés”, a-t-il commenté dans Toujours + d’Actu, ce jeudi midi, sur BX1+.

“Une position commune”

Qu’en est-il des autres communes bruxelloises ? La Ville de Bruxelles répond qu’elle se met “en ligne avec les recommandations des experts et du Conseil national de sécurité. L’important est que l’ensemble des décisions soit uniforme. Nous devons travailler ensemble avec la Région et le fédéral, c’est le plus important”, explique-t-on au cabinet du bourgmestre Philippe Close (PS).

“Nous sommes favorables à ce qu’une position commune soit rapidement établie entre les communes, la Région et le fédéral”, estime pour sa part le cabinet du bourgmestre de Saint-Gilles, Charles Picqué (PS). “Nous souhaitons que chacun ait une approche identique, c’est important”.

“Que le message reste clair”

Du côté de Schaerbeek, la bourgmestre Cécile Jodogne a décidé de ne pas suivre la voie empruntée par ses confrères de DéFI, Olivier Maingain et Didier Gosuin. “Dans une telle crise internationale, il est important de rester cohérent et, pour le moment, de suivre les instructions du fédéral et des experts”, commente-t-elle. “Nous connaissons actuellement une pénurie de masques. Il faut donc être cohérent : comment recommander que tout le monde porte un masque si tout le monde ne peut pas s’en procurer ? Et en cette période difficile, il est préférable que le message reste clair. Je comprends les inquiétudes de mes confrères, mais ce qui m’inquiète, c’est que le port du masque soit considéré comme une protection suffisante. Or, c’est une mesure complémentaire aux mesures sanitaires déjà préconisées”.

“Un avis commun du CORES”

À Jette, Hervé Doyen ne souhaite pas non plus reprendre les recommandations de ses collègues du sud-est de la Région. “Je préférerais plutôt un avis du CORES (Conseil Régional de Sécurité) qui serait alors homogène pour les 19 communes”, dit-il. “Nous aurions alors une démarche cohérente. Au lieu de démarches qui risquent de brouiller le message. La priorité pour les masques doit aller au personnel soignant. Personnellement, je suis pour qu’on souscrive à une bonne discipline des mesures régionales, garantes de l’efficacité face à la crise du coronavirus”.

Un prochain CORES, qui réunit les 19 bourgmestres de la Région bruxelloise, les six chefs des zones de police, le ministre-président de la Région et le procureur du Roi, doit être organisé en fin de semaine prochaine, après le Conseil national de sécurité qui annoncera un renforcement et une prolongation, ou non, des mesures de confinement. “Il y a déjà des échanges et des discussions entre les bourgmestres par mail ou par téléphone”, confie Cécile Jodogne. “Les discussions ne sont pas forcément vives lors du CORES, mais ce point sera sûrement discuté”, rapporte encore Hervé Doyen.

Selon La Capitale, les communes d’Ixelles et de Forest sont prêtes à suivre l’exemple de Woluwe-Saint-Lambert et d’Auderghem, et veulent également demander le port du masque en permanence. “Il faut favoriser le plus possible le port du masque. Mais il faut faire en sorte que les masques aillent en primer lieu chez le personnel en première ligne contre la pandémie”, ajoute toutefois Stéphane Roberti (Ecolo), bourgmestre de Forest, qui confirme la position des autres bourgmestres : pas question de prendre les masques destinés en priorité au personnel soignant.

Bref, si la question du port du masque divise déjà certains experts, elle est également dans les discussions des politiques bruxellois.

Gr.I. – Photo : Belga/Eric Lalmand