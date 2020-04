La Sûreté de l’État s’inquiète de la désinformation sur le coronavirus et de la montée des extrêmes

La Sûreté de l’État a dévoilé ce mardi une publication s’inquiétant des campagnes de désinformation relatives au Coviud-19. Des campagnes destinées à “monter les uns contre les autres certains groupes de la population”.

Si l’émergence de la désinformation par des groupes dirigés ou non par des trolls étrangers sur Internet n’est pas une nouveauté, elle se confirme à nouveau à l’occasion de cette crise sanitaire du coronavirus, selon la Sûreté de l’État, qui dévoile une publication réunissant les informations recueillies par les services de renseignement belges. Ce document confirme la montée des publications extrémistes sur les réseaux sociaux et la prolifération d’articles de désinformation sur ces mêmes sites.

La VSSE, le service de renseignements belge, et le SGRS, son homologue militaire, ont ainsi constaté la diffusion de théories du complot autour de la crise du Covid-19 de la part d’individus et de groupements d’extrême-droite “pour monter certains groupes de la population les uns contre les autres dans le but de saper l’autorité du gouvernement belge et du monde médical”. Les services citent notamment le groupement d’extrême-droite Knights of Flanders, qui diffusent une théorie du complot sur l’origine supposée du coronavirus. D’autres groupes d’extrême-droite répandent des messages de haine à l’égard des musulmans. Sans compter les messages martelant qu’il y aurait un lien entre l’épidémie de coronavirus et l’immigration.

L’extrême-gauche aussi visée

La VSSE signale également la diffusion par d’autres organisations d’extrême-droite d’une propagande pro-russe, avec la publication de messages contre l’immigration, “l’islamisation” de l’Europe, la mondialisation. Ou encore la publication de faux communiqués selon lesquels la Russie aide certains pays européens pendant que les dirigeants européens interdisent l’aide russe sur leur territoire.

Les services de renseignement s’inquiètent également de la montée de la scène anarchiste d’extrême-gauche, avec notamment l’appel d’un site anarchiste bruxellois, appelant à commettre des actes violents à l’encontre de la police, des agents pénitentiaires et des infrastructures de télécommunications.

Des campagnes de désinformation venues de Russie

Toujours au rayon de la désinformation autour du Covid-19, les renseignements confirment que des campagnes sont bien menées, principalement du côté russe. Si des messages sont principalement destinés aux Italiens et aux Espagnols, d’autres sont diffusés à l’échelle européenne, et donc en Belgique. Même si “le Kremlin dément toute accusation”, explique la Sûreté de l’État dans sa publication.

Enfin, la VSSE demande aux entreprises belges, et principalement aux entreprises en première ligne face au coronavirus, de rester vigilants face aux puissances étrangères qui convoitent des reprises stratégies d’entreprises en difficulté suite à la crise. La Sûreté de l’État invite également à la plus grande prudence concernant les vidéoconférences et autres outils de télétravail, afin d’éviter tout piratage ou divulgation d’informations privées.

Gr.I. – Photo : Belga/Siska Gremmelprez