Covid-19 : le nombre de nouveaux cas en hausse, les hospitalisations restent stables

Du 16 au 22 décembre, 182,1 nouvelles hospitalisations pour cause de Covid-19 ont été enregistrées en moyenne, soit le même nombre qu’enregistré mardi, après une période de stabilisation incertaine.

Il y a toujours 2 560 personnes séjournant en établissement hospitalier, dont 539 en soins intensifs, selon les résultats provisoires présentés mercredi par l’Institut de santé publique Sciensano.

Il y a toutefois des variations très importantes selon les régions : les chiffres ont ainsi augmenté de manière significative en province de Liège, et légèrement en Région bruxelloise sur la dernière semaine.

Dans la capitale, Sciensano indique que le nombre d’admissions augmente légèrement au 22 décembre (+ 10%) mais le nombre de sorties augmente également (+ 70%). Au total, 302 personnes sont toujours hospitalisées des suites du Covid-19 en Région bruxelloise au 22 décembre (- 23 personnes par rapport à la veille), dont 81 personnes sont aux soins intensifs (- 4) et 52 sont sous assistances respiratoire (+ 1).

Les contaminations toujours en hausse

Le nombre moyen d’infections quotidiennes au Sars-Cov-2 poursuit lui sa hausse, avec 2 523,1 nouveaux cas quotidiens sur la période du 13 au 19 décembre (+ 7% par rapport à la période de calcul précédente). Le nombre le plus élevé de nouveaux cas est renseigné en provinces d’Anvers, de Flandre Orientale et de Flandre Occidentale. Les nouveaux cas concernent toutes les catégories d’âge, à l’exception des plus de 80 ans.

En Région bruxelloise, 182,7 nouvelles contaminations au Covid-19 ont été enregistrées quotidiennement, en moyenne, entre le 13 et le 19 décembre, soit une augmentation de 20% par rapport aux sept jours précédents. Le taux d’incidence (nouveaux cas par 100 000 habitants sur 14 jours) passe ainsi à 297,9.

Selon Yves Van Laethem, porte-parole interfédéral Covid-19, cette période confirme que la situation épidémiologique belge est “sur un plateau”, avec “des chiffres qui baissent, qui montent” selon les jours et selon les provinces. “La tendance à la hausse, qui nous a fait un peu frémir, semble s’apaiser”, ajoute-t-il encore durant la traditionnelle conférence de presse du Centre de crise, ce mercredi.

Décès en légère hausse à Bruxelles

Sur la même période, une moyenne de 91 personnes (- 2,9%) sont mortes des suites du coronavirus, pour un total de 18 821 depuis le mois de mars. En Région bruxelloise, cette moyenne est en légère hausse et passe de 6,42 décès en moyenne entre le 6 et le 12 décembre, à 7,28 décès entre le 13 et 19 décembre.

Près de 38 500 tests ont enfin été effectués entre le 13 et le 19 décembre, avec un taux de positivité de 7,6%.

Gr.I. avec Belga – Photo : Sciensano