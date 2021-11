La Cocom préconise la vaccination et le télétravail : “La situation est stable mais il faut rester prudent”

Si le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19 diminue en Région bruxelloise, la situation dans les hôpitaux inquiète, rapporte Inge Neven, responsable de la vaccination pour la Cocom.

Selon les derniers chiffres communiqués par Sciensano, l’Institut belge de santé publique, le taux d’incidence bruxellois (soit le nombre de nouveaux cas quotidiens pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours consolidés) s’est stabilisé à 761, en raison d’une baisse du nombre de nouvelles contaminations durant la semaine de Toussaint. On compte notamment beaucoup moins de cas positifs chez les moins de 19 ans en raison, certainement, des vacances scolaires. Le taux de reproduction du virus (soit le nombre de personnes contaminées par une personne positive au Sars-CoV-2) est descendu à 0,90 en Région bruxelloise : ce taux doit être de 1 pour que l’épidémie de Covid-19 régresse.

“Nous arrivons à un nouveau plafond concernant le nombre de nouvelles contaminations au Covid-19. Nous devons toutefois rester prudents pour les prochaines semaines, notamment suite aux retours de vacances”, précise Inge Neven, lors du point hebdomadaire de la Cocom sur la situation épidémiologique à Bruxelles. Elle explique la baisse des cas et la meilleure situation de la capitale par rapport aux autres Régions, par le fait que des mesures sanitaires supplémentaires sont restées en place ces dernières semaines par rapport à la Flandre et la Wallonie comme le port du masque, notamment en classe, la mise en place du Covid Safe Ticket ou encore le télétravail fortement recommandé.

Des hôpitaux “à la limite”

La situation reste toutefois plus inquiétante dans les hôpitaux, où les admissions restent en hausse. “Il y a toujours un décalage de deux semaines entre le nombre d’infections et les hospitalisations. Et on compte encore une semaine d’écart avec les soins intensifs”, explique Inge Neven. “Même si l’impact sur les soins intensifs est moins important pour les personnes vaccinées, on risque de voir une hausse du nombre de patients aux soins intensifs en raison du taux de vaccination encore faible à Bruxelles. Les hôpitaux nous disent eux-mêmes qu’ils commencent à être à la limite”, ajoute-t-elle.

Face à ce constat, la Cocom poursuit ses initiatives pour contrer le virus. Elle rappelle la campagne de testing élargie dans les pharmacies avec la mise en place de tests antigéniques rapides dont les résultats sont disponibles en 15 minutes. Elle confirme également que le call-center chargé du suivi des contacts continue à bien gérer les volumes, avec l’appui d’agents de terrain en charge de s’assurer que les contacts à hauts risques et personnes de retour de voyage suivent bien les mesures sanitaires recommandées.

“On arrive toujours à convaincre”

Concernant la vaccination, Inge Neven admet que cela “progresse doucement”. Plus de 68,6% des Bruxellois de plus de 18 ans sont entièrement vaccinés et plus de 55,4% de la population totale bruxelloise sont dans ce cas à la date du 8 novembre. “Pour les plus jeunes, le taux de vaccination évolue favorablement, mais avec beaucoup d’efforts et une vitesse qui pourrait être meilleure”, indique la responsable de la campagne de vaccination. Mais elle ne désespère pas : “On voit qu’on arrive toujours à convaincre près de 10 000 personnes par semaine à se faire vacciner”.

Même si la semaine de Toussaint a logiquement offert moins de résultats : 7 500 premières doses, 5 600 deuxièmes doses et 8 500 doses de rappel ont été administrées durant cette semaine de congés scolaires. “C’était plus calme, comme dans les autres régions”, précise Inge Neven.

La Cocom rappelle que les centres de vaccination ont toujours des places disponibles : “Nous avons assez de capacité, même avec l’administration de la troisième dose. Nous recommandons toujours aux personnes plus âgées de prendre rendez-vous pour éviter une attente trop importante“. Elle ajoute que le vaccin contre la grippe peut toujours être administré en même temps qu’une dose du vaccin contre le Covid-19, et ce, dans les quatre centres de vaccination de la Région (Pacheco, Molenbeek, Forest et Woluwe-Saint-Pierre).

En outre, la Cocom a mis en ligne sur son site internet une carte interactive de tous les points de vaccination décentralisés en Région bruxelloise. Avec la possibilité de filtrer les résultats par commune et par type de vaccin.

“Préconiser le télétravail”

“La situation est stable au niveau des contaminations, mais il faut rester prudent”, résumé Inge Neven. “Le nombre de personnes hospitalisées ou positives au Covid-19, malgré le vaccin, augmente quelque peu. Outre le vaccin, il faut donc continuer à respecter les mesures sanitaires de base : porter le masque et garder les distances lorsqu’on est avec de nombreuses personnes, éviter d’élargir trop largement sa bulle sanitaire, aérer les pièces au mieux et préconiser autant que possible le télétravail.” Inge Neven rappelle que près de 900 000 navetteurs circulent chaque jour à Bruxelles, ce qui peut entraîner un risque plus important de transmission du virus, notamment dans les transports en commun. “D’où l’importance du télétravail”.

“Pour éviter des mesures sanitaires supplémentaires, tout le monde doit être responsable et montrer le bon exemple”, conclut-elle.

