Iriscare distribue près de 100 000 masques en tissu au personnel de première ligne

Iriscare, l’organisme d’intérêt public bruxellois en charge de la protection sociale, poursuit sa distribution du matériel de protection et propose désormais au personnel de première ligne des masques en tissu.



Outre la distribution de masques chirurgicaux, de masques FFP2, de blouses et de visières de protection, Iriscare s’occupe désormais de la distribution de masques de protection en tissu, réutilisables et lavables. Ces masques sont fabriqués par le consortium Masks Coronavirus Brussels, grâce à un réseau de 2 100 couturiers et couturières bénévoles, et l’appui de l’entreprise de travail adapté Travie. Ils sont désormais distribués au personnel de première ligne dans les hôpitaux.

■ Reportage de Thomas Dufrane et Béatrice Broutout.