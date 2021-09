Extension du Covid Safe Ticket : le Parlement bruxellois valide l’accord de coopération

Le parlement bruxellois a donné son feu vert jeudi à une large majorité (68 voix pour, 10 contre, 2 abstentions) à l’accord de coopération entre entités prolongeant l’utilisation du CST lors de grands événements jusqu’au 31 octobre et ouvrant la porte à un usage élargi à certains secteurs dans les entités régionales.

Suite à cet accord validé, l’hémicycle bruxellois a fait la moitié du chemin en vue de l’instauration, dans la capitale d’un recours élargi à cet instrument dans l’horeca, les dancings et discothèques, clubs de sport et de fitness (hors cadre scolaire), foires commerciales et congrès, structures appartenant au secteur culturel, festif et récréatif et établissements pour personnes vulnérables.

Le débat de fond sur le projet d’ordonnance d’exécution de ce recours étendu aura lieu la semaine prochaine et c’est sur celui-ci que les préoccupations des uns et des autres sont les plus fortes, tel qu’en a attesté la teneur du débat de jeudi matin.

► Lire aussi | Covid-19 : le gouvernement bruxellois prolonge les mesures sanitaires jusqu’au 14 octobre

Le Vlaams Belang et le PTB ont voté contre la validation de l’accord de coopération. Agora et une élue one.brussels se sont abstenus.

Durant les répliques, Emmanuel De Bock (DéFI) a indiqué que son groupe ne soutiendrait pas l’ordonnance d’exécution si le dispositif ne reposait pas sur des indications de seuils pour sortir du CST élargi. Pour le moment, le gouvernement bruxellois qui compte s’appuyer sur les avis du Risk Assessment Group (RAG) ne semble pas l’envisager.

► Revoir notre débat dans Versus | Le Covid Safe Ticket, un mal pour un bien ? (vidéo)

► Revoir la séance plénière du Parlement bruxellois de ce 30 septembre 2021 :

Avec Belga – Photo : illustration Belga/Hatim Kaghat