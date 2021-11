Des actions en vue dans les hôpitaux contre la loi sur la vaccination obligatoire : “Le personnel est fâché”

Carine Rosteleur, secrétaire régionale de la CGSP pour les administrations locales, a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley dans Toujours + d’Actu ce lundi.

Carine Rosteleur, qui défend au sein de la CGSP les intérêts des employés des hôpitaux, maisons de repos et maisons de repos et de soins publics, confirme que des actions s’annoncent dans les prochains jours dans ces établissements afin de protester contre le projet de loi autour de la vaccination obligatoire du personnel soignant. “Les travailleurs commencent à s’organiser. Les demandes pour participer à des actions s’accumulent afin de montrer le mécontentement du personnel, qu’il soit vacciné ou non. C’est l’ensemble du personnel qui est fâché par cette nouvelle loi”, indique-t-elle au micro de BX1+.

“On n’a pas de réaction du gouvernement fédéral par rapport à ce mécontentement. Les sanctions liées à ce projet de loi posent un énorme problème. Il n’y a pas eu de concertation et ces sanctions sont un risque pour le patient“, estime-t-elle, indiquant que ce projet de loi risque de mener à un manque de personnel et une pression encore plus grande sur le personnel soignant vacciné.

Carine Rosteleur estime que le projet de loi est différent de l’obligation proposée en France : “Là-bas, l’employeur peut licencier l’employé qui n’est pas vacciné. En Belgique, c’est le gouvernement qui peut retirer le visa qui vous permet de faire votre travail, l’employeur est alors contraint. Et cette décision a été prise sans concertation“, dit-elle.

La secrétaire régionale de la CGSP indique toutefois que les actions ne seront pas sauvages : “On ne doit pas oublier qu’il y a des patients : cela se prépare, on ne fait pas ça n’importe comment”. Mais “c’est une question de jours” avant que ces actions soient lancées, précise-t-elle.

