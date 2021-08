Dans les hôpitaux bruxellois, en manque de personnel soignant, on craint une 4e vague du Covid-19

En Région bruxelloise, 206 personnes sont actuellement hospitalisées pour une contamination au Covid-19, dont 68 sont aux soins intensifs. Et ce chiffre ne cesse de grimper depuis le mois d’août.

Cette situation épidémiologique fragile en Région bruxelloise, où le taux d’incidence (soit le nombre de cas positifs par 100 000 habitants sur 14 jours) est passé de 504 à 541 en une semaine, inquiète particulièrement dans les hôpitaux.

Selon la Cocom, la Région bruxelloise est loin de la saturation globale puisqu’on pourrait théoriquement monter à 269 lits en soins intensifs. Mais cela reste de la théorie, car la situation est bien différente selon les hôpitaux, comme le révèle notre dossier de ce mardi. Dans les hôpitaux Iris Sud et au Chirec, la capacité des 50% de lits de soins intensifs occupés par des patients Covid a déjà été atteint…

Cette situation est d’autant plus inquiétante que le manque de personnel soignant se fait sentir dans les centres médicaux, entre les absences, les quarantaines et autres désistements. Même trouver des remplaçants et des intérimaires reste de plus en plus difficile, confirme-t-on dans le secteur hospitalier.

■ Reportage de Yassine Mossati, Frédéric De Henau et Pierre Delmée.