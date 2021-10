Covid-19 : le nombre de nouveaux cas en baisse à Bruxelles, les hospitalisations stagnent

La tendance se confirme depuis deux semaines en Région bruxelloise : le nombre de nouveaux cas de Covid-19 enregistrés quotidiennement est en baisse. Ce qui n’empêche toutefois pas les hôpitaux d’accueillir toujours autant de patients infectés au SarS-CoV-2 durant la même période.

Selon les dernières données publiées par l’Institut belge de santé publique Sciensano, la pandémie de Covid-19 poursuit son chemin en Région bruxelloise mais se veut moins virulente qu’à la rentrée. Dans la semaine du 27 septembre au 3 octobre, soit les sept derniers jours consolidés, la moyenne du nombre de nouveaux cas enregistrés dans la capitale est de 375,3, soit une baisse de 12% par rapport à la moyenne des sept jours précédents.

Le taux d’incidence, soit le nombre de nouveaux cas enregistrés quotidiennement pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours consolidés, est désormais de 461, soit une baisse de 12% par rapport aux 14 jours précédents. La baisse est donc claire et nette. En Région bruxelloise, le taux de reproduction du virus est de 0,927, ce qui signifie qu’une personne contaminée au Covid-19 peut infecter moins d’une personne en moyenne. Cette donnée confirme donc que l’épidémie est en phase descendante. Ce taux de reproduction est toutefois toujours supérieur à 1 dans bon nombre de provinces belges, notamment dans les provinces du Brabant flamand, du Brabant wallon, du Luxembourg, d’Anvers et de Flandre occidentale.

Un taux de positivité plus important chez les jeunes

Autre donnée intéressante, confirmée par Sciensano : le taux de positivité, soit le nombre de personnes testées positives par rapport au nombre de tests de dépistage réalisés, varie fortement selon les âges. Le taux de positivité sur l’ensemble de la Belgique, entre le 27 septembre et le 3 octobre, dépasse les 9% chez les moins de 9 ans, dépasse les 6% pour les personnes âgées de 10 à 19 ans et dégringole sous les 5% à partir de 20 ans. Ce taux est seulement de 3,1% parmi les personnes âgées de plus de 65 ans.

Concernant les hospitalisations, les chiffres stagnent en Région bruxelloise. Durant la période du 30 septembre au 6 octobre, 16,9 personnes en moyenne ont été admises quotidiennement dans un hôpital bruxellois pour une contamination au Covid-19. Dans le même temps, 17 personnes en moyenne sont sorties quotidiennement de ces établissements. Ce qui fait que 226 patients sont toujours hospitalisés au 6 octobre pour une contamination au Covid-19, soit autant que début septembre.

Décès : une première depuis mai

Aux soins intensifs, 58 personnes touchées par le Covid-19 sont toujours hospitalisées au 6 octobre en Région bruxelloise, soit une baisse d’à peine 3% par rapport à la semaine précédente. On est loin du pic de début septembre (jusqu’à 75 personnes aux soins intensifs le 7 septembre) mais le nombre de personnes en USI ne diminue pas fortement.

Autre donnée : six décès des suites du Covid-19 ont été enregistrés sur la seule journée du 6 octobre dans la capitale, révèle Sciensano. Il n’y avait plus eu autant de décès enregistrés à Bruxelles depuis le 13 mai dernier.

Enfin, concernant le taux de vaccination dans la capitale, celui-ci continue d’augmenter à près de 0,2% par jour. Plus de 55% de la population bruxelloise totale a reçu, à la date du 6 octobre, une première dose de vaccin contre le Covid-19 alors que 52,5% des Bruxellois sont aujourd’hui vaccinés. Ces taux passent à 67,9% pour la première dose et 65,2% pour les deux doses parmi les plus de 18 ans.

