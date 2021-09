Covid-19 : le gouvernement bruxellois prolonge les mesures sanitaires jusqu’au 14 octobre

En vue de l’extension du Covid Safe Ticket désormais programmée au 15 octobre prochain, le gouvernement bruxellois a décidé de prolonger les actuelles mesures sanitaires jusqu’au 14 octobre, et apporte quelques précisions sur les mesures en place après cette date.

Le gouvernement bruxellois annonce que les mesures sanitaires en place pour contrer l’épidémie de Covid-19 depuis le 30 août dernier sont désormais prolongées jusqu’au 14 octobre inclus. Pour rappel, les mesures en places sont les suivantes :

► Dans l’horeca et pour les activités horeca professionnelles lors de réunions privées : les tables doivent être distantes d’1m50, tous les clients doivent être assis et avec 8 personnes maximum par table, le niveau sonore doit rester limité à 80db en intérieur, et le port du masque est obligatoire lors des déplacements en intérieur.

► Pour les offices, cérémonies, mariages, funérailles… : l’assistance peut être de maximum 200 personnes en intérieur et 400 personnes en extérieur, avec port du masque et distanciation sociale. Des exceptions sont possibles après autorisation des autorités communales.

► Télétravail : le télétravail est toujours recommandé tant que possible.

► Obligation du port du masque et de la distanciation sociale en intérieur et lors de rassemblements en extérieur jusqu’à 400 personnes : l’obligation du port du masque est valable pour des rassemblements jusqu’à 200 personnes en intérieur et 400 personnes en extérieur. Au-delà de ces seuils, ce sont les règles fixées par l’arrêté ministériel fédéral qui s’appliquent.

► Le port du masque reste obligatoire dans les transports en commun, les commerces, les métiers de contact…

Covid Safe Ticket dès le 15 octobre

Dès le 15 octobre, ces restrictions sanitaires seront levées dans les secteurs concernés par le Covid Safe Ticket. Ces secteurs devront donc désormais ouvrir leurs portes aux personnes en possession d’un Covid Safe Ticket, délivré en cas de vaccination complète, d’un test PCR négatif ou d’un certificat de rétablissement. Pour rappel les secteurs concernés sont :

– Les cafés et restaurants (sauf en terrasse)

– Les centres de sport et de fitness (sauf pour le sport en extérieur en dessous de 200 personnes)

– Les foires commerciales et congrès

– Les établissements du secteur culturel, récréatif et festif

– Les établissements de soins résidentiels pour personnes vulnérables

– Les hôtels au niveau de leurs activités RECA, de foires et de congrès

Plus de fermeture à 1h00 du matin

Toutefois, une mesure est levée dès ce vendredi 1er octobre : les magasins de nuit, les événements et l’horeca ne sont plus contraints de fermer à 1h00 du matin, comme c’est le cas aujourd’hui. Cette suppression fait suite à la décision de réouverture des discothèques.

Dès le 1er octobre, les discothèques pourront enfin rouvrir, mais l’entrée sera conditionnée à la présentation d’un Covid Safe Ticket valide. Les événements de plus de 50 personnes en intérieur et de plus de 200 personnes en extérieur seront aussi autorisés, seulement avec un Covid Safe Ticket à l’entrée également.

