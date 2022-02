Covid-19 : la Cocom prépare un plan de “gestion de risques” et l’arrivée du nouveau vaccin Nuvaxovid

La Commission Communautaire Commune (Cocom) a fait un point sur la situation épidémiologique du Covid-19 en Région bruxelloise : tous les indicateurs sont au vert même si les chiffres de vaccination augmentent très légèrement.

Selon les dernières données rapportées par l’Institut belge de santé publique Sciensano, le nombre de nouveaux cas de contaminations au Covid-19 en Région bruxelloise est largement en baisse. Au 17 février, on comptait 697 nouveaux cas en moyenne sur les sept derniers jours consolidés.

Près de 5 500 tests sont encore réalisés quotidiennement dans la capitale, mais le taux de positivité, soit le nombre de tests positifs par rapport au nombre de tests réalisés, est en baisse et pointe actuellement à 16,5% en Région bruxelloise. Le taux de reproduction du virus, soit le nombre de personnes contaminées par une personne positive au Covid-19, est toujours sous le chiffre fatidique de 1 : il est de 0,62, soit l’un des plus faibles taux de Belgique.

Les hospitalisations et les admissions en soins intensifs pour Covid-19 diminuent également : au 21 février, on compte 384 patients hospitalisés avec et pour une contamination au Covid-19, dont 34 patients pour le moment aux soins intensifs. Le nombre de décès liés à une contamination au Covid-19 est par ailleurs en baisse, confirme Sciensano, qui pointe 26 décès en Région bruxelloise sur la semaine du 14 au 20 février contre 43 décès la semaine précédente.

► Découvrez les statistiques quotidiennes de l’état de l’épidémie de Covid-19 et de la campagne de vaccination en Région bruxelloise (infographie)

Concernant la campagne de vaccination, celle-ci “avance petit à petit, mais il est clair que les volumes de vaccination sont en forte baisse”, signale Inge Neven, responsable de la lutte contre le Covid-19 à la Cocom. 61% des Bruxellois éligibles à leur dose “booster” du vaccin l’ont actuellement reçu, dont 82% chez les plus de 65 ans. “La volonté d’obtenir sa dose booster diminue clairement”, précise encore Inge Neven. Elle pointe toutefois le succès des campagnes locales de sensibilisation mises en place avec les communes qui “permettent de toucher des populations plus vulnérables”. La semaine dernière, 12 000 doses de vaccin contre le Covid-19 ont été administrées dans la capitale, dont 1 500 premières doses.

Plus de 50 000 doses de Nuvaxovid à Bruxelles

Pour permettre une plus large vaccination de la population bruxelloise, Inge Neven confirme l’arrivée du nouveau vaccin Nuvaxovid, conçu par Novavax. Celui-ci pourra être administré dès le 1er mars prochain. Plus de 50 000 doses sont prévues pour les Bruxellois, sachant que deux doses (administrées à 21 jours d’intervalle) sont nécessaires pour une couverture complète.

Quatre groupes cibles seront concernés en priorité par ce vaccin Nuvaxovid : les personnes allergiques aux autres vaccins, les personnes qui ont connu une grave réaction après la première dose (ces deux premiers groupes représentent quelques centaines de personnes), le personnel de soin non-vacciné et enfin, les Bruxellois de plus de 18 ans non-vaccinés

Le Nuvaxovid sera disponible avec ou sans rendez-vous dans quatre centres de vaccination : à Anderlecht, Forest, Molenbeek et Pacheco.

► Voir aussi | Le baromètre corona passe à l’orange ce vendredi : voici ce qui change (vidéo)

Inge Neven annonce également que la Cocom planche sur un ajustement de ses dispositifs de lutte contre le Covid-19. “Avec la vague Omicron, nous avons remarqué un taux d’infection plus rapide et un nombre de contaminations très important alors que les hospitalisations et la mortalité ont été sous contrôle”, explique-t-elle.

Légende : en bleu foncé, le nombre d’hospitalisations pour Covid-19 ; en rouge, le nombre d’admissions aux soins intensifs pour Covid-19 ; en bleu clair, le nombre de décès pour Covid-19 – Graphique : Cocom

Selon les données analysées par la Cocom, avec ce taux d’infection bien plus rapide dû au variant Omicron, le système de traçage via le call-center et de test n’était pas assez rapide pour suivre. Le dispositif va donc être revu pour adapter la capacité actuelle de tests et réfléchir à une plus grande efficacité du traçage des cas positifs et des cas contacts.

“L’adhésion de la population aux nouvelles mesures sanitaires diminue : tout le monde attend le code jaune. Nous devons réfléchir à adapter le dispositif face à cette réalité”, explique Inge Neven. La Cocom va donc se concentrer sur deux axes. D’abord, se concentrer sur les personnes vulnérables, dans les maisons de repos et maisons de repos et de soins, mais aussi auprès des populations des zones de pauvreté à Bruxelles. Et dans le même temps, préparer des futurs scénarios entre la fin de la pandémie et la possible résurgence de nouveaux variants en automne et en hiver. L’objectif de la Cocom sera de garder une capacité minimale de test et de traçage, avec la possibilité de s’adapter en cas de nouveau variant. “Nous pouvons également réfléchir à une potentielle quatrième dose de vaccin si la situation sanitaire le nécessite”, précise encore Inge Neven.

Grégory Ienco – Photo : Belga/Paul-Henri Verlooy