Covid-19 : 65% des non-vaccinés ne veulent pas l’être, selon Sciensano

Sciensano a publié ce mardi les résultats de sa huitième enquête de santé Covid, menée auprès de 17 347 Belges, entre le 5 et le 18 octobre 2021.

Cette enquête a été menée avant le début de la quatrième vague de contaminations qui touche actuellement la Belgique. L’enquête s’intéresse à l’impact de la crise sanitaire sur la vie quotidienne, la santé sociale et la santé mentale, mais aussi sur la vaccination.

Concernant ce point précis, l’enquête de santé s’est particulièrement intéressée à la question des non-vaccinés. Parmi toutes les personnes interrogées (âgés de 18 ans et plus), 65% ont déclaré qu’elles ne souhaitaient pas être vaccinées alors que 29% hésitaient encore à le faire. De plus, 5% des non-vaccinés indiquent qu’ils ne le sont pas pour des raisons médicales tandis que 1% ont déclaré qu’ils se feraient vacciner, car ils ont reçu une lettre d’invitation.

Parmi les raisons évoquées pour ne pas se faire vacciner, les trois quarts des répondants ont déclaré se méfier des effets secondaires possibles du vaccin (75%), tandis qu’un peu plus de la moitié ont trouvé suspect que ces vaccins soient produits si rapidement (52%), 49,5% ont eu des doutes sur l’efficacité de ces vaccins et 43% ont affirmé ne pas se considérer comme à risque. Il est intéressant de noter que “seulement” 10% des personnes qui ne souhaitent pas être vaccinées ou qui ne sont pas sûres de le vouloir sont généralement contre les vaccins.

L’enquête montre encore que la confiance envers les autorités reste faible. Un peu plus de 46% des participants pensent que le gouvernement fédéral a bien géré l’épidémie, pour les autorités régionales ce chiffre est de 39%, et pour les autorités locales de 52%. En Région bruxelloise, plus précisément, moins de 50% des répondants estiment que le fédéral a bien géré et moins de 30% estiment que les autorités régionales ont mené une bonne politique durant la crise.

Amélioration du bien-être et des contacts sociaux

Par rapport aux enquêtes précédentes, les participants ont constaté une nette amélioration pour ce qui concerne leurs contacts sociaux et leur bien-être. Ils ont aussi moins souffert de problèmes de santé mentale tels que l’anxiété et la dépression. Le pourcentage de personnes souffrant de problèmes mentaux est cependant toujours plus élevé qu’en 2018, année pré-corona. Comme dans les enquêtes précédentes, les jeunes adultes et les femmes semblent être les plus vulnérables.

En octobre 2021, 15% des adultes souffraient de dépression et 16% d’un trouble anxieux. Ces chiffres sont inférieurs à ceux de décembre 2020 (20 et 23%, respectivement) et sont comparables aux résultats de la précédente enquête sur la santé Covid en juin. Environ 19% des adultes sont insatisfaits de leurs contacts sociaux. C’est remarquablement mieux que dans les enquêtes précédentes, mais moins bien qu’avant la crise sanitaire.

Enfin, l’enquête de Sciensano rapporte que plus d’un adulte sur dix en Belgique (12%) a été testé positif au Covid-19 depuis le début de la pandémie.

► Tous les résultats de la 8e enquête de santé Covid de Sciensano sont disponibles ici.

Gr.I. avec Belga – Photo : archive VGC