Covid-19 : 60% des Belges disent vouloir se faire vacciner, un chiffre en hausse

Selon la 5e enquête de santé Covid-19 menée par l’institut belge de santé publique Sciensano auprès de près de 30 000 Belges entre le 3 et le 11 décembre, le nombre de personnes de plus de 18 ans souhaitant se faire vacciner est en augmentation par rapport à la précédente étude menée en septembre.

Sciensano a dévoilé ce mercredi les conclusions de sa 5e enquête de santé Covid-19 réalisée entre le 3 et le 11 décembre 2020 avec l’avis de près de 30 000 Belges. L’enquête permet ainsi de suivre l’état de la santé mentale et sociale de la population, la confiance de la population et son adhésion aux mesures ou encore les charges financières en matière de soins. Cette nouvelle étude a également permis de découvrir l’avis des Belges par rapport à la vaccination, alors qu’une campagne s’annonce dans les prochaines semaines en Belgique.

► Lire aussi : Coronavirus : la maison de repos Notre-Dame de Stockel inaugurera lundi la campagne de vaccination

Selon l’enquête de Scienano, 60% des personnes de plus de 18 ans disent vouloir se faire vacciner lorsque le vaccin sera disponible, soit une augmentation de 10% par rapport à l’enquête précédente réalisée en septembre. 15% dit ne pas vouloir se faire vacciner alors que près d’une personne sur quatre hésite encore. Enfin, le nombre de jeunes entre 18 et 24 ans souhaitant se faire vacciner a augmenté de 47% à 62% aujourd’hui.

Les personnes opposées au vaccin et les indécis évoquent comme principales craintes les potentiels effets secondaires et la non-connaissance des effets à long terme. Toutefois, 90% de la population estime que les professionnels de la santé doivent être vaccinés en priorités, suivis par les personnes à risque.

► Lire aussi : Covid-19 : le nombre de nouveaux cas en hausse, les hospitalisations restent stables (infographie et vidéo)

Sciensano s’est également intéressé à l’état de la santé sociale et mentale de la population. 64% de la population belge de plus de 18 ans se dit insatisfaite de ses contacts sociaux, soit près du double par rapport à septembre (35%). 40% des interrogés se sentent peu soutenues socialement, un chiffre également en augmentation. En outre, les troubles anxieux et dépressifs chez les personnes interrogées ont augmenté pour passer à 23% et 20%.