Coronavirus : un accord conclu entre les partenaires sociaux du secteur de la construction

La Confédération Construction s’est réjouie jeudi de l’accord conclu la nuit dernière entre les partenaires sociaux du secteur à propos des mesures prises en période de crise du coronavirus.

Le texte prévoit entre autres que les règles de distanciation sociale “sont et restent importantes et prioritaires”. En outre, le travailleur aura la possibilité de répondre positivement ou non à la demande de l’employeur lorsque des travaux devront être effectués dans un bâtiment au sein duquel un ou plusieurs cas de coronavirus ont été détectés ou si le travailleur peut démontrer par attestation médicale qu’il fait partie d’un des groupes à risque (diabète par exemple), souligne la Confédération Construction.

Selon cet accord, les interventions et activités non urgentes, comme définies dans l’arrêté ministériel du 23 mars 2020, devront pouvoir encore être effectuées, à condition que les règles de distanciation sociale soient respectées, sans exception.

En ce qui concerne les activités et interventions urgentes, les règles de distanciation sociale devront être appliquées sur les chantiers. Les partenaires sociaux conviennent toutefois, dans le cas d’interventions urgentes, que si la distanciation sociale ne peut être garantie à tout moment, il faut limiter ce non-respect au strict minimum.

Avec Belga – Photo : Belga/Eric Lalmand