Coronavirus : les éleveurs de chiens et chats peuvent remettre les animaux à leurs propriétaires

Le gouvernement fédéral a donné des mesures plus claires pour les éleveurs de chiens et de chats : ils pourront désormais remettre les chiots et chatons achetés à leurs futurs propriétaires, sur rendez-vous et dans le respect des mesures de distanciation sociale.

Après des sollicitations des différents ministres régionaux du bien-être animal, le gouvernement fédéral a clarifié les mesures destinées aux éleveurs de chiens et de chats, concernant la remise des chiots et chatons achetés chez ces éleveurs.

Il est désormais autorisé pour ces éleveurs de remettre les animaux à leurs nouveaux propriétaires dès que ces animaux ont atteint l’âge légal, soit sept semaines en Région bruxelloise. Cette remise doit se faire uniquement sur rendez-vous et en respectant les mesures de distanciation sociale.

“Il est important que les jeunes animaux se sociabilisent au sein de leur nouvelle famille. Cela est d’autant plus vrai pour les chiots”, se réjouit Bernard Clerfayt (DéFI), ministre bruxellois du bien-être animal par voie de communiqué.

Gr.I. – Photo : capture BX1