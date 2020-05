Confinés à quatre dans 50m² : une famille sans-papiers témoigne et demande sa régularisation

Ils sont quatre, et sont confinés dans 50 mètres carrés. Ces deux enfants et leurs parents sont sans papiers. Les enfants sont nés en Belgique et y sont scolarisés.

Les parents, arrivés du Maroc il y a plus de 10 ans, ont perdu leur titre de séjour temporaire en 2012, faute d’un contrat de travail.

Ils travaillaient dans une pâtisserie. Mais depuis le 13 mars, ils n’ont plus de revenus et survivent grâce aux dons.

Il y a une semaine, leur petit garçon adressait un message poignant à la Première ministre, Sophie Wilmès (MR).