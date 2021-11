Le directeur de l’Office des Étrangers accusé d’avoir donné de faux espoirs aux grévistes de la faim

Freddy Roosemont avait rencontré les grévistes en juillet dernier.

Dans une vidéo qui circule sur internet, on peut voir et entendre le directeur de l’Office des Étrangers expliquer aux sans-papiers grévistes de la faim qu’au moins 50% de leurs demandes peuvent être régularisées.

Nous sommes alors le 17 juillet, les 475 sans-papiers qui occupent l’église du Béguinage mais aussi l’ULB et la VUB ont cessé de s’alimenter depuis presque deux mois et viennent de commencer en plus une grève de la soif. Freddy Roosemont, le directeur l’Office des Étrangers, qui participe aux négocations, se rend auprès des grévistes et tente de les rassurer.

“Le secrétaire d’État – Sammy Mahdi – et moi avons été très clairs. Pour l’instant, plus ou moins 50% des demandes donnent lieu à un traitement positif, c’est une sur deux. C’est élevé, ça n’a jamais été si élevé. Avant, c’était 25 ou 27%, ça veut dire une sur quatre”, peut-on entendre dans la vidéo.

Face à ces chiffres, certains estiment aujourd’hui que l’homme a créé de faux espoirs. C’est en tout cas ce que dénonce entre autres le Comité de soutien des sans-papiers dans une carte blanche, relayée notamment par la RTBF. “Tout au long de son exposé, Roosemont va être extrêmement rassurant à l’égard des fortes inquiétudes des grévistes.”

Force est de constater qu’aujourd’hui, nous sommes loin de ce chiffre.

La majorité des demandes rejetées

Fin octobre, nous apprenions par exemple que parmi 20 demandes rentrées par les sans-papiers qui avaient mené la grève de la faim, seuls cinq ont reçu une réponse positive de l’Office des Étrangers.

En Belgique, le nombre de dossiers de régularisation positifs est passé de 22% en 2017 à 54% en 2019 et presque 53% en 2020, nous indique le quotidien De Morgen. Il est donc exact que le nombre ait augmenté ces dernières années et cela car il prend en compte les dossiers dans lesquels les enfants sont le facteur décisif. Or, ce critère ne pouvait être appliqué à la plupart des grévistes de la faim.

Quelque peu rassuré notamment par les différents propos du directeur, l’Union des sans-papiers pour la régularisation (USPR) et le secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Sammy Mahdi (CD&V) étaient parvenus à un accord le 21 juillet. La grève avait dès lors pris fin.

Le Comité de soutien de l’USPR estime aujourd’hui que le directeur de l’Office des Étrangers n’a pas été honnête.

“C’est sur base des éléments que le directeur de l’OE énonce dans la vidéo (ancrage, long séjour, longue procédure, famille, travail, vulnérabilité, réseau social, victime de 2009, exploitations, etc.) que l’USPR a suspendu la grève de la faim le 21 juillet 2021. Au vu des premières décisions négatives rendues par l’OE, il est évident que ce cadre n’a pas été respecté.”

Le Comité demande en outre que Freddy Roosemont “soit auditionné dans le cadre de la commission Intérieur”.

