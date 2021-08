Cas de Covid-19 en hausse suite aux voyages, centres de vaccination fermés, vacci-bus… : la Cocom fait le point

Inge Neven, en charge de la campagne de vaccination contre le Covid-19 à la Commission Communautaire Commune (Cocom), a fait le point sur la situation épidémiologique en Région bruxelloise. Il se confirme que les contaminations et hospitalisations sont en hausse, et que les retours de voyage ont un fort impact sur le rebond de l’épidémie.

Selon les dernières données récoltées par Sciensano, l’Institut belge de santé publique, tous les indicateurs sont à la hausse en Région bruxelloise. Le taux d’incidence, soit le nombre de cas positifs au Covid-19 pour 100 000 habitants sur les 14 derniers jours consolidés, a grimpé à 371, en raison notamment d’une grande augmentation du nombre de contaminations chez les plus jeunes. Principalement chez les 20-29 ans puis chez les 30-39 ans. La Cocom signale également que le nombre de contaminations a même triplé chez les 0-9 ans.

Le taux de reproduction du virus, soit le nombre de personnes qu’une personne malade peut contaminer, est désormais de 1,16. Alors que le taux de reproduction devrait être en-dessous de 1 pour que l’épidémie ralentisse. Enfin, le taux de positivité des tests, soit le nombre de tests positifs au Covid-19 par rapport au nombre total de tests réalisés, passe à 4,7%.

Les retours de zone rouge ont triplé

Ce taux a surtout augmenté suite aux retours de voyageurs. En effet, sur l’ensemble de la Belgique, 15% des personnes revenant de zones orange et de zones rouge arrivent dans le pays via Bruxelles. En prime, le nombre de retours de voyageurs de zone rouge a triplé par rapport à début juillet.

La Cocom signale ainsi qu’un tiers des tests positifs enregistrés en Région bruxelloise émanent des retours de voyage, à l’occasion des tests réalisés à J+1. Toutefois, ce nombre est une sous-estimation, indique encore Inge Neven, car seules les zones rouges sont couvertes par les tests obligatoires, et qu’une part importante de voyageurs peut être positive quelques jours après le retour en Belgique, et non lors du test réalisé à J+1. La Cocom rappelle donc l’importance de se faire vacciner, de respecter les mesures sanitaires en voyage, de bien remplir le formulaire PLF avant le retour en Belgique et de se faire tester en cas de retour d’une zone rouge.

Ces contaminations ont également un impact sur les hospitalisations, en hausse en Région bruxelloise. Au 9 août, 127 personnes sont hospitalisées pour une contamination au Covid-19 dans un hôpital de la capitale (+ 5 patients par rapport à la veille), dont 36 sont aux soins intensifs (+ 4 par rapport à la veille). Selon Inge Neven, aucune personne hospitalisée aux soins intensifs voici deux semaines n’était complètement vaccinée, confirmant l’importance de la vaccination pour se protéger du virus et éviter les formes graves de Covid-19. Des données actualisées doivent suivre.

Bientôt 70% de couverture pour la première dose

Concernant la vaccination, la Cocom estime qu’à la date du 9 août, il reste à peu près 71 000 personnes à vacciner pour atteindre les 70% de couverture vaccinale pour la première dose parmi la population de plus de 18 ans. Pour la deuxième dose, le taux de couverture vaccinale est désormais de 80% pour les plus de 75 ans, de plus de 70% pour les plus de 55 ans et de plus de 50% pour les plus de 35 ans.

Si le taux de vaccination chez les plus jeunes reste encore limité en Région bruxelloise, Inge Neven rappelle que la population bruxelloise est plus jeune par rapport au reste de la Belgique (56% des habitants de la capitale sont âgés de 12 à 44 ans, contre 45% en Belgique). “Je vois également passer des comparaisons entre Bruxelles et d’autres grandes villes européennes. Mais on doit comparer des pommes et des pommes. À Copenhague et Stockholm, les villes doivent gérer trois nationalités, alors qu’à Bruxelles, nous avons 180 nationalités”, rappelle Inge Neven.

Elle indique que près d’un millier de Bruxellois vaccinés à l’étranger ont confirmé auprès de leur médecin leur vaccination contre le Covid-19, les ajoutant ainsi au total des personnes vaccinées dans la capitale. “Mais c’est encore trop peu, quand on sait qu’un tiers des Bruxellois a une double nationalité. Ils ont donc pu se faire vacciner à l’étranger mais nous avons entendu que certains ne recevaient pas de certificat”, dit Inge Neven, qui estime le nombre de Bruxellois dans ce cas à 4 à 5% de la population.

La stratégie de la Région bruxelloise autour de la vaccination prend un nouveau virage cette semaine avec la fermeture du centre du Heysel, lundi, et la fermeture annoncée de cinq autres centres d’ici fin août. Seuls quatre centres de vaccination (Woluwe-Saint-Pierre, Forest, Molenbeek et Pacheco) resteront ouverts jusqu’en octobre, confirme la Cocom.

Des antennes de vaccination plus proches

“Notre approche a toujours été la même : d’abord toucher la population générale grâce aux centres de vaccination, puis toucher des groupes puis des individus via les maisons médicales, les antennes de vaccination, le “vacci-bus”, les médecins généralistes, les infirmiers à domicile…”, commente Inge Neven. Elle confirme le succès des bus de vaccination, désormais au nombre de cinq et circulant sept jours sur sept dans la région. “On vaccine beaucoup de gens de passage”, précise la porte-parole. Exemple à Molenbeek où une antenne installée dans une église a permis la vaccination de 140 personnes le week-end dernier.

Inge Neven indique encore que les campagnes promotionnelles pour la vaccination vont se poursuivre sur les réseaux sociaux et dans l’espace public, et que les autorités préparent désormais la rentrée. Des contacts sont notamment pris avec les entreprises, les administrations et les écoles pour envisager l’installation d’antennes locales, comme cela se fera notamment sur le campus de l’ULB au Solbosch, à Ixelles. Un plan plus précis autour de la campagne vaccinale à la rentrée sera prochainement présenté par la Cocom.

Gr.I. – Photo : Belga/Nicolas Maeterlinck