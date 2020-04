Le bonus des Acteurs de Bruxelles : Bruno Coppens raconte son confinement

Ce mercredi, Les Acteurs de Bruxelles revient en mode bonus avec l’humoriste Bruno Coppens, en rencontre virtuelle avec Soraya Amrani.

Humoriste, auteur et comédien, Bruno Coppens devait prendre part prochainement au Festival d’Avignon, annulé depuis lors suite à la crise sanitaire du coronavirus. Désormais, il profite du confinement pour apprendre l’anglais et lancer un nouveau jeu sur Facebook : trouver dans sa bibliothèque 3 titres qui, mis bout à bout, forment un nouveau titre rigolo, étonnant ou carrément surréaliste. Il raconte à Soraya Amrani son confinement et son jeu dans ce bonus des Acteurs de Bruxelles.

