Nucléaire, réponse aux défis énergétiques en Belgique ?

L’énergie nucléaire est-elle la bonne réponse à la flambée des prix du pétrole ? Peut-elle réellement nous aider à lutter contre le réchauffement climatique ? Serge Dauby , directeur général du Forum nucléaire, et Élodie Belleflamme , conseillère en matière d’énergie et de climat, notamment pour Greenpeace, en ont débattu sur le plateau de Bonsoir Bruxelles .

Le 15 mai 2025, l’Arizona enterrait la sortie du nucléaire. Le Parlement belge a officiellement abrogé la loi de sortie du nucléaire, adoptée il y a 22 ans et portée à l’époque par les écologistes, avec le soutien de l’ensemble du gouvernement fédéral. Aujourd’hui, alors que la majorité Arizona en attend davantage du nucléaire, le débat se poursuit et continue de diviser.

Sur la question d’une éventuelle compatibilité entre le nucléaire et le renouvelable, Élodie Belleflamme est claire : “C‘est réellement compliqué de parler de complémentarité. On voit que durant tout le temps où le nucléaire produit, il bloque le renouvelable“. Le conseillère en matière d’énergie et de climat souligne également la lenteur du système, en réponse aux arguments selon lesquels “il suffirait d’installer de nouveaux réacteurs en Belgique”. Au cœur du débat, les petits réacteurs modulaires (les SMR). “Ils ne sont pas commercialisés chez nous aujourd’hui. Les SMR ne sont actuellement qu’au stade de prototype”, ajoute Élodie Belleflamme. Un argument que conteste Serge Dauby, directeur général du Forum nucléaire.

► Retrouvez Bonsoir Bruxelles du lundi au vendredi de 18h20 à 19h.

■ Une interview de Serge Dauby et Elodie Belleflamme au micro de Fabrice Grosfilley et Lisa Saint-Ghislain dans Bonsoir Bruxelles.