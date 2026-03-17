“C’est un projet formidable qui change la vie de plein d’enfants”: de nouvelles familles d’accueil recherchées à Bruxelles

1.000 enfants sont actuellement en attente d’une prise en charge familiale. Le service Parcours d’Accueil organise une séance d’information pour accueil familial de long terme ce mardi de 19 à 21H dans ses locaux rue de Henin 101 à Ixelles (Flagey).

■ On en parle avec Arnaud Gendrot, directeur du service Famille d’accueil à Bruxelles, et le journaliste de BX1 Michel Geyer dans Bonjour Bruxelles

Famille d’accueil, une initiative de la Fédération des services d’accompagnement en accueil familial (FSAAF), a lancé lundi une campagne visant à recruter de nouvelles familles d’accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles, intitulée “Des questions d’adultes, des réponses d’enfants”, pour dissiper les inquiétudes des potentielles familles d’accueil et apporter des réponses à leurs interrogations.

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Actuellement, près de 7000 enfants sont éloignés de leurs parents à plus ou moins long terme. Des séparations suite à des décisions de justice ou des problèmes médico-sociaux-psychologiques qui empêchent les parents de remplir leur rôle. Ces enfants fragilisés – seuls ou en fratrie – ont besoin plus que n’importe qui d’un foyer pour retrouver un semblant d’équilibre, un accompagnement humain et aimant pour bien grandir.

► Reportage | Près de 1.000 enfants attendent : une nouvelle campagne lancée pour recruter des familles d’accueil

La grande majorité des placements en familles d’accueil encadrées s’inscrit dans le long terme, pour une durée d’un an renouvelable (1.726 jeunes). Viennent ensuite les prises en charge d’urgence, d’une durée de 15 à 45 jours (246 jeunes), puis les séjours de court terme, s’étalant de 3 à 9 mois (119 jeunes).

Plus d’infos sur le site internet www.familledaccueil.be