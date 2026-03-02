Près de 1.000 enfants attendent : une nouvelle campagne lancée pour recruter des familles d’accueil

Famille d’accueil, une initiative de la Fédération des services d’accompagnement en accueil familial (FSAAF), a lancé lundi une campagne visant à recruter de nouvelles familles d’accueil en Fédération Wallonie-Bruxelles. Cette opération de sensibilisation intervient alors que près de 1.000 enfants sont actuellement en attente d’une prise en charge familiale, a expliqué Arnaud Gendrot, directeur du service Famille d’accueil à Bruxelles, lors d’une conférence de presse.

■ Reportage de Jamila Saidi M’Rabet et Marjorie Fellinger

Intitulée “Des questions d’adultes, des réponses d’enfants”, la campagne entend dissiper les inquiétudes des potentielles familles d’accueil et apporter des réponses à leurs interrogations. Dans des capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux et des spots radio, des enfants répondent spontanément à des questions telles que : “Et si je m’attache ?“, “Puis-je accueillir si je suis seul(e)” ? ou encore “Faut-il une chambre supplémentaire ?“.

“Beaucoup de personnes qui s’adressent à nous ont des a priori et pensent qu’elles ne correspondront pas à l’entourage recherché pour les enfants, alors que ce qui compte le plus c’est d’offrir son cœur et son foyer à un enfant“, a souligné Famille d’Accueil dans un communiqué. “Avec cette campagne, on souhaite que le plus grand nombre se rende compte qu’être famille d’accueil, c’est une superbe aventure humaine.”

“Quelque 44.000 jeunes sont actuellement pris en charge par l’aide à la jeunesse“, a ajouté la ministre de l’Aide à la jeunesse, Valérie Lescrenier, lors de la conférence de presse. “Parmi eux, 25% sont des mineurs en danger. Sur l’ensemble des 44.000 jeunes, 2.100 sont hébergés en familles d’accueil encadrées par les services de Famille d’accueil.”

La grande majorité des placements en familles d’accueil encadrées s’inscrit dans le long terme, pour une durée d’un an renouvelable (1.726 jeunes). Viennent ensuite les prises en charge d’urgence, d’une durée de 15 à 45 jours (246 jeunes), puis les séjours de court terme, s’étalant de 3 à 9 mois (119 jeunes).

“Le placement reste une mesure exceptionnelle, guidée par l’intérêt de l’enfant. L’accueil familial s’inscrit dans cet esprit, à côté de l’hébergement en institution, structuré et sécurisant, il propose un cadre plus intime et individualisé“, a expliqué la ministre. “Il ne s’agit pas d’opposer les modèles mais de les penser comme complémentaires, au service de l’enfant.”

“Accueillir un enfant chez soi, c’est changer son quotidien pour lui permettre de se poser et de bien grandir“, a conclu Famille d’accueil, espérant que la campagne convaincra de nouvelles personnes.

Belga – Photo : BX1