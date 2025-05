“C’est la rue dans laquelle j’ai grandi” : Rajae Maouane inquiète des violences racistes des hooligans brugeois

La députée fédérale Ecolo Rajae Maouane réagit dans Bonjour Bruxelles aux violences subies par les habitants de Molenbeek le dimanche 4 mai par les hooligans brugeois en marge de la finale de la Coupe de Belgique.

“Politiquement, juridiquement, et en termes de sécurité, on va devoir avoir des réponses claires et rassurantes. Il y a une responsabilité partagée. Comment ces ultras, d’un groupe de supporters d’extrême droite, ont pu traverser la moitié de la ville à pied.?” S’inquiète Rajae Maouane qui insite : “Le passage par Molenbeek n’est pas anodin.”

Elle remet en cause les responsabilités de certains partis politiques. “Quand Conner Rousseau (Vooruit) attise la haine, les tensions, les relents racistes et islamophobes, on est en droit de se poser des questions. Qui protège nos quartiers ? Qui protège nos jeunes ? Les actes islamophobes sont en augmentation en Europe et la Belgique ne fait pas exception. Il y a une frange de la classe politique qui ferme totalement les yeux sur cette question qu’est l’islamophobie” en rappelant que la lutte contre l’islamophobie a été retirée de l’accord de majorité de l’Arizona.

Par ailleurs, la députée fédérale annonce qu’Ecolo souhaite que la Belgique rappelle son ambassadeur en Israël.

■ Une interview de la députée fédérale Ecolo Rajae Maouane par Michel Geyer