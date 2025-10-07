Caroline Désir dénonce un effort budgétaire “insurmontable” prévu par le gouvernement dans le secteur de la santé

Caroline Désir, députée fédérale PS à la Chambre, était l’invitée ce matin de Bonjour Bruxelles. Elle a répondu aux questions de Fabrice Grosfilley.

À propos des quatre militants belges arrêtés par l’armée israélienne et qui devraient rentrer à Bruxelles ce matin, Caroline Désir a tenu à souligner “leur courage et leur détermination. Il y a un génocide qui se passe sous nos yeux à Gaza, et ils ont fait partie des citoyens qui ont considéré que ce n’était plus acceptable de rester sans bouger, là où notre gouvernement a échoué à faire bouger les lignes.” Pour elle, les militants n’ont pas été suffisamment soutenus par le gouvernement fédéral.

Les travaux budgétaires du gouvernement De Wever commencent : la coalition Arizona doit trouver entre 8 et 10 milliards d’euros. Le Parti socialiste, dans l’opposition, dénonce les potentielles coupes budgétaires dans le secteur de la santé : “On voit qu’ici, l’Arizona s’est engagée à faire deux milliards d’économies sur la santé d’ici 2029, alors qu’ils avaient juré que la santé serait une de leurs priorités.” Un effort budgétaire “insurmontable” pour le secteur, selon la députée fédérale.

Sous la précédente législature, le PS, avec d’autres partis, avait proposé à la Chambre un texte visant à allonger le délai d’interruption volontaire de grossesse à 18 semaines et à supprimer le délai de réflexion. Aucun de ces textes n’a été adopté, mais ils seront redéposés : “Nous avons déposé un texte il y a un an, qui a été rejeté par la majorité MR-N-VA-Les Engagés. Nous redéposons donc ce texte, car il y a un consensus scientifique sur l’allongement du délai légal de l’avortement de 12 à 18 semaines.” Sortir l’avortement du Code pénal est également un projet défendu par les socialistes. Le texte sera débattu demain en commission à la Chambre des représentants.

Sur la lutte contre l’extrême droite, la députée fédérale se dit “très inquiète de la vague d’extrême droite qui touche l’ensemble de nos sociétés, avec l’effet Trump, Milei, Orbán, Meloni. On voit qu’on n’échappe plus à cela en Belgique : le Vlaams Belang est le premier parti en Flandre dans les sondages, mais on constate aussi une porosité aux idées d’extrême droite qui pénètre même le MR, un parti jusqu’ici démocratique.”

Caroline Désir précise qu’elle ne vise pas l’ensemble des membres du Mouvement Réformateur, mais certaines dérives du parti, notamment dans le recrutement de nouveaux membres et le partage de contenus d’extrême droite par certains élus libéraux. “On a cette crainte que le discours d’extrême droite pénètre chez certains politiciens de droite.” Aucune exclusive ne se constitue toutefois contre le MR dans les négociations gouvernementales.