Seuls 140 réfugiés sur les quelque 200 de la gare du Nord ont trouvé un nouveau refuge

140 personnes qui se trouvaient à la gare du Nord et ont été évacués par la police le 17 mai dernier, ont retrouvé une place dans un centre de la Croix-rouge, du Samusocial ou de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Mais une soixantaine d’autres vivent toujours dans la rue, selon la DH.

L’évacuation de quelque 200 réfugiés de la gare de Bruxelles-Nord, le 17 mai dernier, par la zone de police Bruxelles Nord n’a finalement pas amélioré la situation aux abords du parc Maximilien et de son quartier, rapporte ce vendredi la DH. En effet, seules 140 personnes ont retrouvé refuge dans un centre de la Croix-rouge, du Samusocial ou de la Plateforme citoyenne de soutien aux réfugiés. Les autres réfugiés sont aujourd’hui à la rue.

“Naturellement, les premiers retournent au parc Maximilien et dans ses alentours. Mais peu à peu, comme la police est dans le quartier de la gare du Nord pour ne pas qu’ils reviennent, ils s’éloignent de la gare, vont jusqu’à l’avenue de l’Héliport et certains même de l’autre côté du quai de Willebroek”, explique ainsi Mehdi Kassou, porte-parole de la Plateforme citoyenne.

Ce dernier regrette à nouveau le “ping-pong entre entités fédérées, Schaerbeek et la Ville de Bruxelles”, qui reporte le problème de l’accueil de ces réfugiés. Mehdi Kassou confirme que la Plateforme citoyenne est toujours financée en partie grâce aux subsides du plan hivernal de la Région bruxelloise jusque fin juin. “Après, on ne sait pas. Nous ne sommes toujours pas dans une situation structurelle. Et avec les blocages au fédéral, on ne s’attend à rien. On se tourne vers la Région, mais pour l’instant, il y a peu d’espoir”, ajoute-t-il.

Gr.I. – Photo : illustration Belga/Nicolas Maeterlinck