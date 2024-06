Les Engagés constituent “un partenaire privilégié” pour le MR, Leisterh entend prendre rapidement contact avec les autres partis

Les Engagés représentent “un partenaire privilégié” pour le MR dans la formation des gouvernements compte tenu de “la proximité” entre les programmes des deux partis, a déclaré le président libéral Georges-Louis Bouchez au micro de la RTBF dimanche soir.

Côté flamand, le Montois tend la main à la N-VA “qui partage beaucoup de points communs avec nous sur le socio-économique, la sécurité, l’asile et la migration”.

Le MR et Les Engagés font partie des vainqueurs des élections fédérales et régionales. Les libéraux s’imposent comme le premier parti francophone, tandis que la formation héritière du cdH se hisse à la troisième place en Wallonie, selon des résultats encore partiels. D’après les premières projections en siège, les deux partis bénéficieraient d’une majorité au Parlement wallon.

Georges-Louis Bouchez a invité les autres partis à “respecter la démocratie” pour la formation des gouvernements. “On a rarement eu des résultats aussi clairs côté francophone et on doit donc les mettre en oeuvre”, a-t-il souligné. Le libéral veut appliquer des réformes “extrêmement importantes” sur le marché de l’emploi, “mettre à plat” le Pacte d’excellence et “travailler sur la sécurité”. “Notre victoire ne se base pas sur un malentendu mais sur un programme clair”, a-t-il ajouté. “La coalition devra prendre ces impératifs, bien sûr en respectant tous les partenaires.”

David Leisterh entend prendre rapidement contact avec les autres partis

David Leisterh, le chef de file des Libéraux francophones bruxellois, donnés vainqueurs des élections en Région bruxelloise a indiqué dimanche soir à plusieurs médias qu’il entendait prendre, sans attendre, divers contacts avec les autres partis pour rédiger rapidement un accord de gouvernement régional.

À l’entendre, “il n’y a pas une minute à perdre” pour ce faire. Se disant “heureux”, mais lucide par rapport aux enjeux de la Région-capitale, il a attribué la victoire de son parti par le positionnement très clair du MR sur toutes les thématiques. “Beaucoup de Bruxellois ont compris après 20 ans sans les libéraux, avec une politique de gauche, que bon nombre de paramètres se sont détériorés au fil des années. Il est temps que cela change, les Bruxellois l’ont montré… On n’a pas de majorité absolue. Avec Les Engagés et DéFI, on a des similitudes, c’est certain, mais on veut avoir des contacts avec tout le monde, on a déjà contacté certains (NDLR: mandataires de partis)”, a-t-il encore dit. La ministre fédérale des Affaires étrangères Hadja Lahbib, deuxième sur la liste bruxelloise du MR, a ajouté ne pas forcément envisager de majorité sans les socialistes. “On verra si on peut faire un programme ensemble. Si on s’accorde, on le fera”, a-t-elle commenté sur le média régional BX1