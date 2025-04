Parlement bruxellois : Latifa Aït-Baala quitte le MR et passe au PS

Le MR, première formation francophone politique régional à Bruxelles compte désormais 20 députés et le PS 17.

La députée bruxelloise Latifa Aït-Baala a annoncé jeudi qu’elle quittait le MR et passait, sine die, au PS. “Après 22 ans de militantisme et d’engagement au MR, c’est au sein de la famille socialiste que s’ouvre un nouveau chapitre de mon engagement politique. Députée bruxelloise, je siégerai désormais au Parlement bruxellois, dans ma nouvelle formation politique, le PS”, a précisé Mme Aït-Balaa, dans un communiqué adressé à l’agence Belga.

La nouvelle députée socialiste précise avoir toujours considéré son investissement politique comme un prolongement naturel de sa “citoyenneté multiple et une chance dans la région la plus cosmopolite au monde. Après mûre réflexion, il est apparu évident que les motivations qui ont présidé mon engagement ne sont plus en phase avec la vision politique du MR d’aujourd’hui et que la poursuite de mon engagement nécessite un cadre différent”, a-t-elle ajouté.

Ce choix s’inscrit dans une volonté du “respect de l’identité bruxelloise et de porter au mieux les aspirations légitimes des citoyennes et des citoyens de notre région à un moment où celle-ci fait face à des défis majeurs, voire existentiels”, a insisté Mme Aït Balaa, se disant “pleinement déterminée à poursuivre mon action politique avec énergie et conviction”.

Un courrier a été adressé au président du Parlement bruxellois et du Parlement francophone bruxellois pour l’informer de ce changement de groupe politique avec effet immédiat.

Belga