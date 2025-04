Projet Lake Side à Tour & Taxis : Molenbeek déplore l’avis favorable rendu par la commission de concertation

La commission de concertation en urbanisme de la Ville de Bruxelles a rendu le 15 avril dernier un avis favorable sous conditions pour le projet immobilier Lakeside sur le site de Tour et Taxis. Dans un communiqué diffusé vendredi, la commune voisine de Molenbeek déplore que son avis défavorable soit resté minoritaire. Le grand projet immobilier Lake Side sur le site de Tour et Taxis suscite toujours autant d’inquiétudes auprès de plusieurs riverains et associations. Ce projet de 140.000 mètres carrés, comprend 17 bâtiments, dont une tour de 127 mètres de haut, avec 737 logements, dont 10% de logements sociaux et 100 unités de co-logement. Plus de 270 réclamations ainsi qu’une pétition signée par plus de 3 000 personnes ont été recensées contre le projet. Le 18 mars dernier, à l’occasion de la commission de concertation, plusieurs détracteurs du projet dénonçaient principalement la gentrification du quartier. ► Reportage | Projet Lake Side : riverains et associations ont assisté à la commission de concertation (18/03/2025)

Avis favorable de la Ville

Malgré les inquiétudes des associations, la Ville de Bruxelles avait finalement rendu un avis favorable, moyennant 66 conditions, comme “augmenter significativement la proportion d’équipement en visant au minimum 5% des superficies du projet”, “d’augmenter la proportion de grands logements (3 chambres et plus) de manière à ce qu’ils représentent plus de 25% de l’offre” ou encore “revoir les plans pour assurer une meilleure habitabilité des logements“.

► Reportage | Le projet Lake Side à Tour & Taxis reçoit un avis favorable, avec 66 conditions (23/04/2025)

Molenbeek regrette l’avis favorable

Un avis que la commune de Molenbeek regrette amèrement. “En tant que bourgmestre faisant fonction, je ne peux négliger toutes les craintes exprimées par les habitants, les associations et comités de quartier ainsi que de toutes les conséquences d’un tel projet reporte sur le territoire de notre commune“, indique Amet Gjanaj dans le communiqué. “Nous considérons que le projet ne répond pas aux besoins du quartier en termes d’équipements, de mobilité ou de logements sociaux et abordables”, complète l’échevin du Logement Dirk De Block.

“Si des logements sociaux sont annoncés par le promoteur Nextensa, rien à ce stade ne garantit qu’ils vont réellement voir le jour. Ils sont d’ailleurs absents des conditions fixées par la commission de concertation”. L’échevine de l’Urbanisme Josiane Dostie assure qu’elle continuera “à exiger des garanties en termes de logements sociaux et de logements abordables dans chaque grand projet immobilier“.

Rédaction avec Belga