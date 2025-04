Yvan Verougstraete a été élu à la présidence des Engagés

Yvan Verougstraete a été élu dimanche à la présidence des Engagés par 89,3% des voix par les adhérents du mouvement. Plus de 700 d’entre eux, selon des chiffres de la formation politique, étaient réunis dimanche à Namur pour une Convention statutaire et élective.

Celui qui avait succédé à la tête du mouvement à titre intérimaire à Maxime Prévot, devenu ministre fédéral des Affaires étrangères, était le seul candidat encore en course depuis le retrait de Marc-Antoine Mathijsen au début du mois. Conformément aux statuts du mouvement, la présidence du parti s’exerce par mandat de cinq ans. M. Verougstraete achèvera celui entamé pour cinq ans par Maxime Prévot en 2022 et qui arrivera à échéance mi-2027.

La nouvelle équipe présidentielle élue compte également Camille Maitrejean, bourgmestre de Florenville, qui devient Vice-présidente à la réflexion politique ; Marie Jacqmin, députée wallonne, qui devient Vice-présidente à l’action citoyenne. Vanessa Matz, actuelle Ministre fédérale sera Conseillère Stratégique à la présidence, Aurore Tourneur devient déléguée générale Wallonie, Mounir Laarissi, délégué général Bruxelles et Nicolas Dumont endosse la fonction de chef de cabinet du président. “C’est une grande fierté mais c’est avant tout une énorme responsabilité. Portés par la confiance des citoyens, nous avons décidé de nous engager pour remettre notre pays sur les rails en prenant des décisions cruciales et ambitieuses pour l’avenir. J’ai conscience des attentes et des enjeux. Il faut voir loin, parler vrai mais surtout agir juste. Ce n’est qu’en dressant des ponts, en concertant, en emmenant tout le monde avec nous que nous réussirons les changements nécessaires sans laisser personne au bord du chemin”, a notamment déclaré Yvan Verougstraete, après l’annonce de son élection.

“Face aux défis énergétiques, environnementaux, géopolitiques, économiques… nous devons avoir le courage de l’action. Il faut transformer la peur en audace et les épreuves en opportunités afin de pérenniser le modèle de société plus juste, plus durable et plus humain auquel nous aspirons toutes et tous”, a-t-il ajouté.

La Convention a notamment été marquée par une standing ovation à l’attention du président sortant, Maxime Prévot, à l’initiative de la naissance du mouvement gratifié de bons résultats électoraux en juin dernier. Revenant sur sa présidence, celui-ci a dit avoir mis pendant ses six ans de présidence “une énergie folle à faire éclore ce nouveau projet politique, lui donner de la crédibilité et lui offrir un succès électoral. Quand vous avez créé un tel bébé, vous avez le légitime souci qu’il soit entre de bonnes mains pour continuer de grandir”, a affirmé M. Prévot, exprimant “toute sa confiance” en son successeur qui “continuera d’incarner le changement avec force et conviction”.

Dans le contexte de l’accord du gouvernement fédéral sur le budget fédéral, la loi-programme et une série de points dans plusieurs domaines, il a mis en exergue, quelques-uns des “marqueurs”, selon lui, de sa formation politique. C’est ainsi le cas en matière de Justice, en soutien du “parti-frère”, le CD&V. Idem en matière d’emploi pour préserver le statut d’artiste, et décompter le temps de formations aux métiers des soins de sans du calcul de la limite des deux années de chômage, ou encore pour l’instauration d’un droit au rebond – la possibilité de démissionner de son emploi en ayant le droit à des allocations de chômage -, a-t-il expliqué

