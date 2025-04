Alain Maron : “Un gouvernement minoritaire ça ne fonctionne pas”

Alain Maron, ministre bruxellois, en affaire courante, en charge du climat et de l’énergie , était l’invitée de Bonjour Bruxelles ce matin. Il a notamment évoqué les difficultés de la formation du futur gouvernement bruxellois pointant la responsabilité du MR et du PS.

La situation politique bruxelloise est toujours tendue. Le vote sur l’ordonnance pour lutter contre les loyers abusifs a été l’un des révélateurs de ces tensions. Le MR a voulu empêcher la tenue du vote au Parlement bruxellois. Alain Maron a qualifié ces événements de “véritable incident”.

Le travail du Parlement se complique dans une situation où il n’y a ni réelle majorité, ni véritable opposition. Alain Maron rappelle toutefois que des majorités ont parfois été trouvées, notamment sans les écologistes, pour “détricoter la zone de basse émission”, rappelle le ministre.

Le gouvernement bruxellois est en affaires courantes depuis plus de 300 jours. Une situation qui perdure sans qu’une réelle solution ne se dessine. “Je ne suis certainement pas résigné, ça a trop duré. J’assiste, un peu pantois, à un jeu d’échecs entre Georges-Louis Bouchez et Ahmed Laaouej, où l’un et l’autre tentent de faire échec et mat, tout ça sur le dos des Bruxellois.”

Pour Alain Maron, il paraît évident que le PS et le MR tentent de gouverner l’un sans l’autre. Pour le ministre bruxellois, PS et MR sont les vainqueurs des élections et doivent gouverner ensemble : “Ils ont les clés en main, qu’ils arrêtent de jouer aux échecs.”

Alain Maron rappelle que PS et MR sont toujours capables de s’entendre, que ce soit pour “détricoter les politiques environnementales” ou pour former une majorité à Schaerbeek. Pour lui, ce n’est pas le parti Ecolo qui bloque la formation du gouvernement, malgré le refus du parti de monter dans une majorité.

L’hypothèse d’un gouvernement minoritaire est rejetée par Alain Maron : “Ça ne fonctionne pas, un gouvernement minoritaire. Comment voulez-vous voter un budget, par exemple ? Pour voter le budget, il faut une majorité.” Le ministre reproche à Georges-Louis Bouchez de jouer aux échecs et “d’amuser la galerie.”

◼︎ Alain Maron, ministre bruxellois, en affaire courante, en charge du climat et de l’énergie, au micro de Fabrice Grosfilley