Formation bruxelloise : le MR va “travailler et mettre en œuvre” la piste d’un gouvernement minoritaire

Georges-Louis Bouchez, président du MR, était invité dans Bonjour Bruxelles.

Le MR a annoncé lundi soir prendre des initiatives, sans le PS, pour élargir le soutien parlementaire, face à la crise politique persistante en Région bruxelloise. Le gouvernement minoritaire “n’est pas un poisson d’avril“, explique Georges-Louis Bouchez. “On ne va pas explorer la piste d’un gouvernement minoritaire, on va la travailler et la mettre en œuvre“, poursuit-il. “À moins d’une révélation divine d’un partenaire, je ne vois pas comment on peut faire différemment.” “Ce sera soit ça, soit la tutelle“, estime Georges-Louis Bouchez.

Pourra-t-il compter sur Ecolo ? “Zakia Khattabi est devenue la meilleure amie d’Ahmed Laaouej“, poursuit-il. Ira-t-il parler au PTB ? “Ça, certainement pas.”

“C’est quand même fou que ce soit un Montois qui soit le plus actif pour essayer d’éviter qu’on se retrouve sous tutelle“, tacle Georges-Louis Bouchez.

Concernant la grève générale du 31 mars, Georges-Louis Bouchez comprend les craintes, mais n’accepte pas que “certains, pour des raisons partisanes, alimentent ces craintes et utilisent de fausses informations“.

Au sujet de la manifestation des artistes, Georges-Louis Bouchez déplore les pancartes créées par “des gens qui prônent la tolérance et l’ouverture“. “Moi, je n’ai pas cette grandeur d’âme qui revient à certains mouvements culturels.” “On soutient les artistes et la culture, mais on veut les sortir du chômage. Le but, c’est que rien ne change.”

“On garde les mêmes conditions, les mêmes règles, mais cela serait considéré comme un statut de travailleur spécifique avec un complément amené par l’État.”

■ Georges-Louis Bouchez, président du MR, au micro de Fabrice Grosfilley