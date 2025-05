Delhaize double sa capacité en e-commerce grâce à un centre de distribution à Forest

La chaîne de supermarchés sera ainsi en mesure de traiter 50 000 commandes par semaine, contre 25 000 jusqu’à présent. Cette nouvelle infrastructure s’accompagne de la création de plus de 400 emplois à terme.

Delhaize a inauguré officiellement lundi son nouveau centre de distribution pour l’e-commerce de Forest, en Région bruxelloise, ce qui permet à l’enseigne au lion de doubler la capacité de ses services en ligne.

Delhaize affirme avoir connu une croissance sans précédent des ventes en ligne de ses produits ces dernières années et occuper une place de leader en Belgique sur le marché de la livraison alimentaire. C’est notamment pour répondre à une demande croissante en la matière que l’entreprise a investi dans ce nouveau centre de distribution avec le constructeur Montea, pour un montant total de 53 millions d’euros. Le site, entré en fonction le 29 avril, propose 15.000 produits et est dédié à la préparation des commandes en ligne, que ce soit pour les courses retirées ensuite en magasin ou pour les livraisons au domicile des clients. Il vient compléter l’infrastructure existante, avec le centre de distribution de Puurs (lui aussi d’une capacité de 25.000 commandes par jour et arrivé à pleine capacité) et des centres régionaux à Gand et Liège.

La nouvelle installation, située en bordure du Ring de Bruxelles et du site d’Audi Forest, est facilement accessible en transports en commun ou à vélo. Elle desservira notamment les clients de la Région bruxelloise, qui pourront bénéficier de “produits encore plus frais” vu les distances plus courtes à parcourir. Les partenaires en charge de l’activité logistique offriront à terme plus de 400 emplois sur le site. Il s’agit notamment de chauffeurs-livreurs, de préparateurs de commandes ou de fonctions administratives.

Belga

■ Reportage d’Alice Dulczewski et Yannick Vangansbeek