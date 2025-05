Un robot social testé à l’UZ Brussel pour rassurer les enfants aux urgences

Depuis le début du mois de mai, l’hôpital universitaire de Bruxelles (UZ Brussel) teste un robot social destiné à rassurer les enfants et à informer les parents dans le service des urgences pédiatriques. Ce projet pilote, en cours jusqu’au 1er juin, vise à explorer comment la technologie peut contribuer à une prise en charge plus chaleureuse et adaptée aux enfants.

Développé par l’entreprise Deduco, ce robot remplit deux fonctions principales. D’une part, il fournit aux parents des informations pratiques, par exemple sur les examens médicaux à venir et sur la manière de les expliquer à leurs enfants. D’autre part, il agit comme une sorte de clown numérique, en distrayant les enfants pendant les soins médicaux ou en rendant l’attente moins pénible grâce à des projections interactives.

Le robot est équipé de deux écrans, dont un positionné à la hauteur de l’enfant, pour capter son attention. En assumant ce rôle de médiateur ludique et informatif, il permet également aux soignants de se concentrer davantage sur l’aspect médical de leur travail.

Pendant toute la durée de cette phase de test, l’UZ Brussel souhaite évaluer les réactions des enfants, des parents et du personnel soignant à l’égard de cette nouvelle technologie. Si les résultats sont positifs, l’utilisation du robot pourrait être étendue à d’autres services de l’hôpital, comme la pédiatrie ou les soins intensifs.

Ce projet s’inscrit dans une volonté plus large de rendre l’hôpital plus accueillant pour les plus jeunes patients, en utilisant des outils innovants pour améliorer leur expérience et réduire le stress lié aux soins.