Les travaux de la Rue des Renards reportés à l’automne

Les travaux prévus cette semaine par Vivaqua à la Rue des Renards, dans les Marolles, qui risquaient d’impacter de nombreux commerçants durant l’été, sont désormais reportés à l’automne. Cette décision a été prise après concertation entre Vivaqua et le Collège de la Ville de Bruxelles.

La Ville de Bruxelles a également décidé d’exonérer les commerçants des taxes prévues pour leur terrasse cette année. “Cette exonération vise à soutenir les commerçants pendant cette période difficile”, explique Anaïs Maes, échevine des Travaux publics. “C’est d’autant plus nécessaire que d’autres travaux impacteront le quartier, notamment dans la rue du Miroir, dans la rue des Capucins et à la place du Jeu de Balle. Nous sommes également conscients que les possibilités d’indemnisation par la Région bruxelloise sont limitées et souhaitons apporter notre soutien aux commerçants locaux dans cette période de perturbations.”

La Ville dit aussi qu’elle renforcera le protocole de concertation et d’information afin d’anticiper les travaux à venir et de viser une coordination optimale avec les commerçants et riverains.