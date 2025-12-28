Ganshoren : des containers incendiés, quelques jours après un autre incident

Nouvelle soirée mouvementée à Ganshoren.

Ce samedi soir, vers 21h50 d’après les informations de La Capitale confirmées par la police, des individus ont incendié des containers à Ganshoren, avenue des Neuf Provinces.

Quelques jours plus tôt, le 25 décembre, un homme avait visé des policiers avec des feux d’artifice, à quelques centaines de mètres de cet incident. Il n’y avait, heureusement, pas de blessés.

► Voir aussi | Des policiers visés par des tirs de feux d’artifice à Ganshoren : “Ça m’interpelle, c’est inquiétant”

Jean-Paul Van Laethem assure qu’une attention toute particulière sera portée à la nuit du 31 décembre au 1er janvier.

La rédaction – Photo : ©BinksdeBx