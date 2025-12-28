Météo : entre nuages et éclaircies, la température va progressivement chuter

Un puissant anticyclone restera positionné entre les îles Britanniques et l’Islande dans les prochains jours, tandis qu’un vaste système dépressionnaire s’étendra plus à l’est, de la mer de Norvège jusqu’à l’est de l’Europe.

Le brouillard matinal est remplacé par un temps partiellement nuageux et sec dans la capitale, ce dimanche. L’Institut Royal Météorologique promet néanmoins quelques moments d’ensoleillement, particulièrement au cours de l’après-midi. La température devrait chuter de 5 à 3 degrés au cours de la journée.

Ce soir, le ciel devrait être dégagé, tandis que le mercure continuera à baisser, atteignant une température négative dès 19h. Il fera -4 degrés vers 1h du matin.

L’IRM prévient : de la brume et des bancs de brouillard givrant pourraient se former ce lundi matin.

