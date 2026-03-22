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10 ans après les attentats de Bruxelles : retour sur le déroulé d’un procès inédit en Belgique

Il y a tout juste dix ans, la Belgique était secouée par les attentats les plus meurtriers de son histoire. Deux bombes explosent à l’aéroport de Zaventem et une troisième dans une rame de métro dans la station Maelbeek, faisant 36 morts et plus de 300 blessés.

Des attentats qui ont donné lieu à un procès d’une ampleur inédite dans notre pays. Après des mois d’audience et des milliers de pages de dossier, le procès des attentats a livré ses conclusions. Retour en image sur le déroulé d’un procès qui aura connu de nombreux rebondissements.

■ Reportage de Camille Tang Quynh 

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