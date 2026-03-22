10 ans après les attentats de Bruxelles : retour sur le déroulé d’un procès inédit en Belgique
Il y a tout juste dix ans, la Belgique était secouée par les attentats les plus meurtriers de son histoire. Deux bombes explosent à l’aéroport de Zaventem et une troisième dans une rame de métro dans la station Maelbeek, faisant 36 morts et plus de 300 blessés.
Des attentats qui ont donné lieu à un procès d’une ampleur inédite dans notre pays. Après des mois d’audience et des milliers de pages de dossier, le procès des attentats a livré ses conclusions. Retour en image sur le déroulé d’un procès qui aura connu de nombreux rebondissements.
■ Reportage de Camille Tang Quynh
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