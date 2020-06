La température des voyageurs désormais contrôlée : les démarches à mener si vous devez rentrer chez vous

Désormais, la température corporelle de tous les voyageurs est contrôlée à Brussels Airport. Mais que se passe-t-il si votre température dépasse les 38 degrés ? Pouvez-vous obtenir un remboursement ? Ou un report de votre voyage ?

La réouverture des frontières vous donne peut-être envie de voyager dans les pays autorisés. Attention, avant d’entrer à Brussels Airport, par exemple, votre température corporelle sera contrôlée via des caméras thermiques. En cas de température supérieure à 38°, vous serez invité à rencontrer un médecin. Si la suspicion de Covid-19 se confirme, il pourra vous être interdit de pénétrer au sein de l’aéroport et de monter dans votre avion.

Suspicion de Covid : billet reporté ?

Les frontières viennent de rouvrir ce lundi 15 juin, en tout cas depuis la Belgique, et les passagers commencent à revenir en nombre. Les compagnies aériennes et les agences de voyage que nous avons contactées n’ont pas encore été confrontées au problème. “Tout le monde tâtonne”, nous confie un agent de voyage bruxellois qui préfère ne pas être cité. “D’ici 1 semaine ou 2, on saura vraiment ce qui se passe. On entre dans l’après Covid, et les mesures prises jusqu’ici changent. Si l’accès à l’aéroport est interdit en cas de fièvre, vous êtes responsable de votre état de santé. Vous pourrez sans doute reporter votre billet avec des frais de changement de date à votre charge.”

Même son de cloche du côté des agences Connections. “Tout passager qui voyage aujourd’hui sait que la situation est particulière et il est responsable de son état de santé”, explique Frank Bosteels, porte-parole de Connections. “Pour l’instant, notre agence située au sein de l’aéroport n’a pas encore été confrontée à ce problème. Si un passager rate son avion parce qu’il a de la fièvre, son dossier sera analysé par la compagnie aérienne concernée. Ce sera au cas par cas.”

Flexiblité chez Brussels Airlines

Nous avons contacté Brussels Airlines et la compagnie aérienne belge reste très flexible. “Les passagers qui n’auront pas pu embarquer pour cause de température trop élevée pourront reporter leur billet gratuitement jusqu’au 31 décembre 2021. Ils devront introduire leur dossier avant le 31 janvier 2021. Même chose pour les autres passagers qui n’auront pas pu se présenter à l’aéroport par crainte ou autre raison”, précise Kim Daenen du service communication de Brussels Airlines. “Nous n’avons en tout cas aucune information sur le refus de laisser entrer l’un de nos passagers au sein de l’aéroport pour cause de fièvre. Ce sont des données gérées par Brussels Airport”.

Les voyages en avion restent encore contraignants. Les 0mesures vont sans doute s’adoucir dans les semaines et les mois qui viennent. “Je conseille à mes clients de s’assurer de leur bonne santé avant de prendre un billet ou pourquoi pas de se faire tester”, conclut un agent de voyage bruxellois qui souhaite rester anonyme.

Valérie Leclercq – Photo : illustration Belga/Virginie Lefour