“Nous sommes parfois obligés de remettre des personnes malades en rue”

Près de 1.800 personnes sans abri en 2008, date du premier dénombrement. Plus de 7.000 en 2022. Et autant de consultations en plus pour les équipes de Médecins du Monde qui collaborent depuis 15 ans avec le Samusocial. Les consultations informelles du départ se sont institutionnalisées et les problèmes sont toujours plus importants. Pour en parler, nous recevons Maïté Machado, coordinatrice des consultations dans les centres d’urgence.

BX1 – Photo : Belga