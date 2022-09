Survol de Bruxelles : Georges Gilkinet dévoile ses nouvelles propositions

Le ministre fédéral de la Mobilité sort du bois, une semaine après les critiques des bourgmestres des communes survolées par les avions atterrissant sur la piste 01 de Brussels Airport.

Dans la DH, ce lundi matin, Georges Gilkinet (Ecolo) a tenté de répondre aux critiques des bourgmestres de Woluwe-Saint-Pierre Benoît Cerexhe (Les Engagés) et de Wezembeek-Oppem Frédéric Petit (MR), selon lesquels le gouvernement fédéral ne prend pas à bras le corps le dossier du survol de la capitale. Une semaine plus tard, le ministre fédéral en charge du dossier a dévoilé ses propositions pour répondre aux plaintes des riverains de ces diverses communes.

► Lire aussi | Survol de Bruxelles : les plaintes affluent avec la reprise du trafic aérien autour de la piste 01

Il souhaite d’abord clarifier les normes de vent et vérifier que ces normes sont respectées via la création d’un organe de contrôle indépendant, indique-t-il. Ensuite, il souhaite établir des nouvelles normes de bruit, notamment pour éviter que des avions plus anciens, qui sont les plus larges responsables de ce bruit, décollent et atterrissent à Zaventem.

Enfin, il propose une tarification spécifique selon les heures de vol et le bruit émis par l’avion. Ainsi, plus l’avion fait du bruit à une heure spécifique (en matinée ou en soirée par exemple), plus il paiera des taxes.

Réduction du nombre d’avions

Plus globalement, Georges Gilkinet demande aussi une réduction globale du nombre d’avions dans le ciel belge en proposant notamment une baisse des exonérations fiscales pour les avions et la mise en place d’alternatives comme une multiplication des trains internationaux et de nuit.

La piste 01 était surtout pointée du doigt par les riverains. Le ministre fédéral propose donc des mesures spécifiques à ce sujet. Il demande ainsi un rapport auprès de la Direction générale du Transport aérien (DGTA) pour évaluer l’utilisation de cette piste. Il a également fait une demande auprès de Skeyes, le régulateur du trafic aérien, et les compagnies aériennes pour travailler aux procédures d’atterrissage et de décollage afin que l’impact sonore soit diminué.

Des propositions… du médiateur

Philippe Touwaide, médiateur fédéral en charge de l’aéroport de Bruxelles National, a déjà réagi en expliquant que le ministre reprend ses propositions de mars dernier par rapport aux normes de vent et de bruit, et le respect de ces normes. Il avait à l’époque déposer un document de 30 propositions pour trouver des solutions dans ce dossier complexe. Il souhaite avant tout que des contrôles soient bien menés et que des sanctions soient bien distribuées.

► Lire aussi | Limiter les nuisances liées à Brussels Airport, un défi : “Supprimer les vols de nuit serait bon pour la santé”

Le bourgmestre de Woluwe-Saint-Pierre Benoit Cerexhe confie pour sa part qu’il attend que le gouvernement fédéral se prononce en effet pour ces propositions, notamment concernant la suppression des vols de nuit.

Ce dossier n’est en tout cas pas près de se conclure : les discussions s’annoncent animées, même au sein du gouvernement fédéral où les avis divergent entre une volonté de développer le tissu économique autour de Brussels Airport et la nécessité de préserver la santé des riverains autour de l’aéroport, exaspérés par des années de discussions autour de ce survol.

Grégory Ienco – Photo : Belga/Gérard Gaudin