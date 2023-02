95 pilotes d’avion éblouis par des lasers en 2022 : le secteur tire la sonnette d’alarme

Seuls 56 faits du genre avaient été constatés en 2020 contre 89 en 2021.

95 pilotes d’avion ont été éblouis par des lasers dans le paysage aérien belge, en 2022, selon les données confirmées par Skeyes, l’autorité belge en charge du trafic aérien. Ces chiffres sont en hausse depuis 2020.

Ces lasers pointés vers le poste de pilotage peuvent surprendre, voire aveugler le pilote. Si le cas est grave, les pilotes peuvent demander à leur co-pilote de reprendre les commandes de l’avion, ou alors enclencher le pilote automatique.

Si les pilotes se plaignent de ces lasers, ils peuvent le signaler aux contrôleurs aériens au sol, qui transmettent alors l’information à la Direction Générale du Transport Aérien (DGTA). Celle-ci collabore ensuite avec la police pour identifier les auteurs.

Pédagogie et formations

Cependant, en raison d’une règlementation floue autour de ces actes, les responsables sont rarement poursuivis, indique l’association des pilotes de Belgique. Celle-ci demande que les responsables soient plus souvent poursuivis et proposent plus de pédagogie pour expliquer les risques de ces pointeurs lasers.

Du côté de Brussels Airport, on confirme que le service de sécurité de l’aéroport informe le grand public des risques liés à l’utilisation de pointeurs laser en direction des avions. Alors que les compagnies aériennes proposent pour leur part des simulations aux pilotes pour les préparer au mieux et créer des réflexes face à ces situations inhabituelles.

Les incidents avec des pointures lasers étaient en 2022 de la quatrième cause la plus importante d’incidents signalés par les pilotes (après les collisions avec la faune, des problèmes techniques sur les avions et les entrées sur l’espace aérien).

