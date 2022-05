Woluwe-Saint-Pierre : une prime de 100 euros pour ceux qui s’abonnent à un système de voitures partagées

Il s’agit d’une première au niveau local en Belgique.

Les initiatives se multiplient pour inciter les bruxellois à modifier leur rapport à la voiture. A Woluwe-St-Pierre une prime vient d’être votée : 100 euros pour tous ceux qui décideront de s’abonner dès le 1er juin à un système de voitures partagées. Pas question de renoncer à son propre véhicule, mais plutôt de faire adhérer au système.

“Ça vise vraiment l’habitant qui a sa voiture depuis un certain temps et qui se dit qu’avec l’augmentation du prix de l’énergie, une voiture coûte de plus en plus cher et se demande pourquoi pas s’abonner à un système de voitures partagées”, explique Alexandre Pirson, l’échevin de la Mobilité à Woluwe-St-Pierre.

500 primes car sharing

Car contrairement à la prime régionale Bruxell’air, celle proposée par la commune ne contraint pas à radier sa plaque d’immatriculation. Avec 60% de ses habitants qui possèdent ou disposent d’une voiture, l’objectif est plutôt d’encourager à tester des alternatives. “La plupart de ces gens ont parfois besoin de cette voiture. Donc ça ne sert à rien de leur taper dessus ou de les clouer au pilori, c’est plus intéressant de proposer des alternatives comme le car sharing ou l’installation de borne de chargement pour véhicules électriques”, ajoute l’échevin de la Mobilité.

En tout, ce sont 500 primes car sharing qui ont été prévues par la commune de Woluwe-St-Pierre.

