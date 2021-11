Woluwe-St-Lambert : le collège rend un avis défavorable sur le projet d’extension du Woluwe Shopping Center

Le projet d’extension du Woluwe Shopping Center, présenté par la société Eurocommercial, a reçu un avis négatif du collège communal de Woluwe-Saint-Lambert.

La société Eurocommercial, propriétaire du centre commercial, envisage de construire une extension à l’angle du cours Paul-Henri Spaak et de la rue Saint-Lambert et de créer 95 logements au-dessus des commerces.

L’extension projetée se compose de 7 niveaux hors-sol (25 mètres de hauteur) et la façade de l’extension du côté du cours Paul-Henri Spaak présente un développement de 116 mètres de longueur.

Selon la commune, ce projet d’extension ne s’intègre pas dans le quartier. “Le Collège estime que le projet, par son gabarit, sa volumétrie et son esthétique, est trop massif et ne tient pas compte du contexte bâti environnant. Les façades latérales sont particulièrement mal intégrées dans le tissu urbanistique et présentent des hauteurs beaucoup trop importantes”, a fait savoir la commune dans un communiqué de presse.

Le collège déplore également l’implantation du projet et la largeur (2 mètres) trop étroite du trottoir. “L’extension projetée présente un recul trop faible par rapport à l’espace public tant du côté du cours Paul-Henri Spaak que du côté de la rue Saint-Lambert”.

De plus, la commune craint que la construction d’un nouveau parking de 2 étages en sous-sol risque d’entraver l’écoulement naturel des eaux. “Le projet d’extension se trouve dans une zone d’aléa d’inondations moyen à élevé. Le boulevard de la Woluwe et le complexe commercial du Woluwe Shopping ont déjà fait l’objet d’inondations à plusieurs reprises (septembre 2005, juillet 2006 et juin 2016)”, détaille le communiqué.

La délivrance du permis d’urbanisme relève de la compétence de la Région bruxelloise. Toutefois, le collège communal annonce qu’il est déterminé “à s’opposer à tout projet qui mettrait en péril l’équilibre urbanistique du quartier”.

