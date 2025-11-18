Woluwe-Saint-Lambert : une place rebaptisée en hommage à Samuel Paty et Dominique Bernard

Le conseil communal de Woluwe-Saint-Lambert a décidé lundi soir de rebaptiser la place du Temps Libre, qui jouxte le complexe culturel Wolubilis, en place Samuel Paty et Dominique Bernard. Il entend ainsi honorer ces deux enseignants français assassinés par des extrémistes islamistes.

Ils ont été tués par des extrémistes religieux.

“Nous rendons hommage à tous ceux qui, dans l’enseignement, défendent la démocratie et s’opposent au fanatisme et à tous les obscurantismes“, a souligné devant le conseil le bourgmestre Olivier Maingain. La place nouvellement dénommée sera inaugurée le 15 mars, en présence des familles des deux enseignants.

Samuel Paty, professeur d’histoire-géographie, a été victime d’un extrémiste religieux tchétchène le 16 octobre 2020 devant le collège où il enseignait à Conflans-Sainte-Honorine, quelques jours après avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet.