Watermael-Boitsfort : l’école des Naïades va fusionner avec le Colibri et les Aigrettes

La commune de Watermael-Boitsfort et son bourgmestre, David Leisterh (MR), ont annoncé la fusion de l’école des Naïades avec les écoles du Colibri et des Aigrettes à partir de la prochaine rentrée scolaire.

Cette décision intervient dans un contexte de baisse durable du nombre d’élèves et de pressions financières sur le budget communal.

Selon les chiffres communiqués par la commune, les écoles maternelles comptent actuellement 250 places libres sur 704, tandis que les écoles primaires affichent 321 places libres sur 980. L’école des Naïades a enregistré la diminution la plus importante des effectifs sur les dix dernières années, avec une baisse de 40 % du nombre d’élèves.

Le départ à la pension de plusieurs membres du personnel et la nécessité de maintenir un fonctionnement optimal des écoles ont conduit la commune à envisager cette fusion.

Les élèves de l’école des Naïades seront transférés prioritairement vers le Colibri ou les Aigrettes, en conservant leurs classes et la continuité de leur scolarité.

La commune prévoit également de potentiellement reconvertir le bâtiment des Naïades en crèche, grâce à un subside de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Cette mesure permettrait de créer de nouvelles places d’accueil pour les jeunes enfants et de libérer de l’espace dans d’autres structures déjà existantes.

Belga