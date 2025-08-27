Uccle saisit le Conseil d’État contre le projet de logements au bois de Calevoet

Selon la commune, le projet “sacrifie un espace naturel abritant des espèces protégées“.

La commune d’Uccle va introduire un recours devant le Conseil d’État pour tenter de bloquer un projet de construction prévu sur le site du bois de Calevoet, a-telle annoncé mercredi.

Le 19 juin dernier, Urban.brussels (l’administration chargée de mettre en oeuvre la politique urbanistique de la Région) a délivré un permis d’urbanisme à la S.A. Sfar-Alsemberg. Celui-ci autorise l’abattage de 100 arbres, la construction d’un parking souterrain de 25 places et l’édification de 57 logements publics. Uccle avait immédiatement introduit un recours auprès du gouvernement bruxellois. Faute d’accord entre les ministres, le permis a été confirmé le 21 août. Mardi 26 août, le collège des bourgmestre et échevins a décidé d’aller en cassation administrative.

“Un espace naturel sacrifié”

Selon la commune, le projet “sacrifie un espace naturel abritant des espèces protégées” et contrevient aux objectifs du Plan régional nature et du Plan de développement durable. Elle souligne qu’elle a déjà soutenu d’autres projets de logements sociaux, notamment rue de Stalle, rue des Fidèles et sur le site du parking Stalle.

Plus de 300 citoyens s’étaient opposés à ce nouveau projet lors de l’enquête publique.

Uccle contre le logement social ?

Le PS ucclois, dans l’opposition, dénonce pour sa part “une manipulation de l’information“. “Le bois du Calevoet, une merveille de biodiversité? C’est surtout un terrain acheté par la Société du logement de la Région de Bruxelles-Capitale (SLRB) avec de l’argent public pour construire du logement social. On dirait plutôt que, quand il s’agit de logement social, c’est compliqué pour la commune d’Uccle“, a réagi son président local, Éric Mercenier.

