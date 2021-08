Uccle : la commune entame la dernière ligne droite des travaux de la chaussée d’Alsemberg

Les autorités communales veulent terminer avant les fêtes de fin d’année.

Les travaux de la chaussée d’Alsemberg se poursuivent lentement mais surement à Uccle. La commune a dévoilé le timing de la suite du chantier. Depuis le 2 août, le renouvellement des trottoirs a commencé sur certains tronçons. Objectif ? “Un quartier commerçant entièrement aménagé et attractif avant le début du mois de décembre”, indique la commune qui tient à ce délais avec l’approche des fêtes de fin d’année. Le chantier a commencé début 2019.

Plusieurs zones ont été définies par la commune. Les zones 1 et 2 entre Globe et la rue Asselbergs, la zone 3 entre la rue Asselbergs et la rue du Doyenné, la zone 4 entre rue du Doyenné et avenue de Messidor et la zone 5 entre avenue de Messidor et rue des Cottages.

La commune précise que les riverains peuvent rester informés via mail ou via Whatsapp.

Rédaction